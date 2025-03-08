Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 8 марта 2025, по картам Таро

Расклад на тарологических картах. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 8 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 8 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня вы можете воплотить свои желания. Но прежде, чем принимать решение, доверьтесь внутренним ощущениям. Также послушайте совета у близких людей, ведь именно они вам помогут.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Влюбленные"

Это хороший день в плане личной жизни, ведь одинокие могут встретить свою любовь, а те, у кого есть партнеры, должны укреплять взаимопонимание.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Звезда"

Тарологическая карта обещает вам надежду, вдохновение и хорошие перемены. Сегодня стоит отдохнуть на свежем воздухе или заняться любимым делом.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Башня"

Сегодня вы почувствуете неожиданные перемены, а тарологическая карта указывает на разрушение старого ради нового. Если вас давно беспокоит определенная ситуация, сегодня благоприятный день для решения.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Удержание"

Сегодня лучше не привлекать к себе лишнего внимания — стоит избегать конфликтов и стрессовых ситуации. Вечером стоит пообщаться с близкими друзьями или заняться любимыми делами.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Этот день может стать началом перемен. Если вы хотите путешествовать, самое время начать готовиться, ведь в ближайшее время у вас будет возможность получить новые впечатления.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня вам придется столкнуться с непониманием со стороны окружающих, но стоит идти вперед, несмотря на все препятствия. Причем, лучше не поддаваться своим эмоциям.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Император"

Сегодня вы можете начать новые проекты, ведь это благоприятный день для подписания контрактов или переговоров. Также можете наладить связь с нужными людьми, ведь это пойдет вам на пользу.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Шут"

Это веселый и беззаботный день, наполненный приключениями и неожиданными событиями. Сегодня стоит следить за деньгами и не тратить их на импульсивные покупки.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Сила"

Сегодня стоит проявить выдержку и терпение, особенно во время общения с близкими. Вечером вы можете получить хороший сюрприз, который улучшит ваше настроение.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Луна"

Вы получите интересные предложения, связанные с работой или приключениями. Возможно вы получите возможность дополнительно заработать, но сначала изучите все детали.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Мир"

Это хороший и гармоничный день, когда у вас завершится важный период и начнется более радостный этап. Несмотря на то, что новые знакомства могут перерасти в серьезные отношения, дайте себе время больше узнать об этом человеке.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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