Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 7 лютого 2025, за картами Таро

Розклад на картах Таро. Фото: скриншот з YouTube

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, сьоме лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, сьоме лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це день енергії і нових починань. У стосунках можливі яскраві емоції або свіжі враження, а на роботі перед вами відкриваються цікаві перспективи.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

Цей день принесе почуття задоволення і гармонії. У стосунках можливі теплі моменти і зміцнення зв’язків, а на роботі ваші зусилля принесуть бажаних результатів.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Це день роздумів і прийняття рішень. У стосунках вам доведеться чесно поговорити, а на роботі не поспішайте з висновками.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Король Кубків"

Цей день наповнений емоціями і глибокими переживаннями. У стосунках будьте уважними до партнера і відкрийтеся для нових знайомств, а на роботі вам допоможе вміння знаходити спільну мову з колегами.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день обіцяє радість і впевненість. У стосунках можливі щасливі моменти і приємні зустрічі, а в кар’єрі помітять ваші заслуги або ви можете піднятися службовими сходами.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Це день швидкого розвитку подій. У стосунках можливі стрімкі зміни і неочікувані новини, а на роботі ви зможете виконати багато задач.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні важливі почуття і стосунки. У коханні можливі доленосні рішення і нові романтичні знайомства, а на роботі це сприятливий час для переговорів і співпраці.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Це день конкуренції і боротьби за своє місце. У стосунках можливі маленькі розбіжності, які призведуть до покращення взаєморозуміння з партнером, а на роботі доведеться доводити власну точку зору.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператор"

Цей день принесе порядок і стабільність. У стосунках варто показати турботу своєму партнеру, а в кар’єрі успішними стануть ті, хто діє чітко і організовано.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Це день захисту власних кордонів і ресурсів. У стосунках можливі ревнощі або бажання зберегти контроль над ситуацією, а в кар’єрі варто дотримуватися перевіреної стратегії.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Кубків"

Сьогодні ви можете оновитися в емоційному плані. У коханні можуть бути нові романтичні почуття і приємні моменти, а на роботі це сприятливий день для творчих ідей і натхнення.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Це день прихованих моментів. У коханні можливі ілюзії або невизначеність, але не робіть поспішних висновків, а в кар’єрі краще перевірити всі деталі перед підписанням документів.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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