Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 7 февраля 2025, по картам Таро

Расклад на картах Таро. Фото: скриншот с YouTube

Гороскоп по картам Таро на сегодня, седьмое февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, седьмое февраля 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на седьмое февраля.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это день энергии и новых начинаний. В отношениях возможны яркие эмоции или свежие впечатления, а на работе перед вами открываются интересные перспективы.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Этот день принесет чувство удовлетворения и гармонии. В отношениях возможны теплые моменты и укрепление связей, а на работе ваши усилия принесут желаемых результатов.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Это день размышлений и принятия решений. В отношениях вам придется честно поговорить, а на работе не спешите с выводами.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Король Кубков"

Этот день наполнен эмоциями и глубокими переживаниями. В отношениях будьте внимательными к партнеру и откройтесь для новых знакомств, а на работе вам поможет умение находить общий язык с коллегами.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Этот день обещает радость и уверенность. В отношениях возможны счастливые моменты и приятные встречи, а в карьере заметят ваши заслуги или вы можете подняться по служебной лестнице.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Это день быстрого развития событий. В отношениях возможны стремительные перемены и неожиданные новости, а на работе вы сможете выполнить много задач.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня важны чувства и отношения. В любви возможны судьбоносные решения и новые романтические знакомства, а на работе это благоприятное время для переговоров и сотрудничества.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Это день конкуренции и борьбы за свое место. В отношениях возможны маленькие разногласия, которые приведут к улучшению взаимопонимания с партнером, а на работе придется доказывать собственную точку зрения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Император"

Этот день принесет порядок и стабильность. В отношениях стоит показать заботу своему партнеру, а в карьере успешными станут те, кто действует четко и организованно.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Это день защиты собственных границ и ресурсов. В отношениях возможна ревность или желание сохранить контроль над ситуацией, а в карьере стоит придерживаться проверенной стратегии.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Сегодня вы можете обновиться в эмоциональном плане. В любви могут быть новые романтические чувства и приятные моменты, а на работе это благоприятный день для творческих идей и вдохновения.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Это день скрытых моментов. В любви возможны иллюзии или неопределенность, но не делайте поспешных выводов, а в карьере лучше проверить все детали перед подписанием документов.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака радикально изменится жизнь в феврале 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в феврале 2025 года.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака будет тяжело в феврале 2025 года по Таро.