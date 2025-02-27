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Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 27 лютого 2025

27 лютого 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 27 лютого 2025, за картами Таро
Тарологічна карта в руці людини. Фото: Alamy
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 27 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 27 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні доля почне повертатися у ваш бік. Цього дня неочікувані події можуть зіграти важливу роль у вашому житті.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні варто зберігати спокій і терпіння. Зверніть увагу на деталі, адже в них можуть бути відповіді на важливі запитання.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні ви можете відчути певне розчарування, але це лише тимчасово. Доля обіцяє вам нові можливості, тому більше спілкуйтеся з оточенням.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні вам варто бути впевненими у власних силах. Можливо перед вами з’являться люди, які спробують кинути вам виклик, але ви зможете відстояти власні позиції.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

Сьогодні варто звернути увагу на фінансовий стан, адже ця тарологічна карта загрожує вашому матеріальному благополуччю. Цього дня передивіться свій бюджет і будьте уважними до своїх витрат.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Настав час йти вперед, залишаючи позаду всі сумніви. Можливо сьогодні вам доведеться покинути зону комфорта, але це змінить ваше життя на краще.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Це день стабільності та матеріального благополуччя. Ви починаєте збирати плоди своїх зусиль, і це гарний час ними скористатися. Це сприятливий період для підписання угод і важливих покупок.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

Ця тарологічна карта обіцяє вам успіх і радість. Але біля вас є люди, які хочуть вас підставити, тому не втрачайте пильність.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Сьогодні доведеться зробити важкий вибір. Можливо у вас були внутрішні протиріччя або сумніви, але не варто піддаватися страхам.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Ви отримаєте нові можливості в сфері фінансів і кар’єри. Тарологічна карта символізує удачний шанс. Можливо ви отримаєте перспективи для кар’єрного росту або довгоочікувані зміни.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шут"

Сьогодні будуть неочікувані події і нові починання. Мождиво деякі люди не сприймуть ваші ідеї всерйоз, але не дозволяйте цьому вам нашкодити.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Диявол"

Будьте обережні, адже ця тарологічна карта символізує ілюзії і залежність. Не дозволяйте страхам і поганим емоціями керувати вами.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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