Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 27 лютого 2025, за картами Таро

Тарологічна карта в руці людини. Фото: Alamy

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 27 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 27 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні доля почне повертатися у ваш бік. Цього дня неочікувані події можуть зіграти важливу роль у вашому житті.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні варто зберігати спокій і терпіння. Зверніть увагу на деталі, адже в них можуть бути відповіді на важливі запитання.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні ви можете відчути певне розчарування, але це лише тимчасово. Доля обіцяє вам нові можливості, тому більше спілкуйтеся з оточенням.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні вам варто бути впевненими у власних силах. Можливо перед вами з’являться люди, які спробують кинути вам виклик, але ви зможете відстояти власні позиції.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

Сьогодні варто звернути увагу на фінансовий стан, адже ця тарологічна карта загрожує вашому матеріальному благополуччю. Цього дня передивіться свій бюджет і будьте уважними до своїх витрат.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Настав час йти вперед, залишаючи позаду всі сумніви. Можливо сьогодні вам доведеться покинути зону комфорта, але це змінить ваше життя на краще.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Це день стабільності та матеріального благополуччя. Ви починаєте збирати плоди своїх зусиль, і це гарний час ними скористатися. Це сприятливий період для підписання угод і важливих покупок.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

Ця тарологічна карта обіцяє вам успіх і радість. Але біля вас є люди, які хочуть вас підставити, тому не втрачайте пильність.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Сьогодні доведеться зробити важкий вибір. Можливо у вас були внутрішні протиріччя або сумніви, але не варто піддаватися страхам.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Ви отримаєте нові можливості в сфері фінансів і кар’єри. Тарологічна карта символізує удачний шанс. Можливо ви отримаєте перспективи для кар’єрного росту або довгоочікувані зміни.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шут"

Сьогодні будуть неочікувані події і нові починання. Мождиво деякі люди не сприймуть ваші ідеї всерйоз, але не дозволяйте цьому вам нашкодити.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Диявол"

Будьте обережні, адже ця тарологічна карта символізує ілюзії і залежність. Не дозволяйте страхам і поганим емоціями керувати вами.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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