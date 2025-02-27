Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 27 февраля 2025, по картам Таро

Тарологическая карта в руке человека. Фото: Alamy

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 27 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 27 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня судьба начнет поворачиваться в вашу сторону. В этот день неожиданные события могут сыграть важную роль в вашей жизни.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Удержание"

Сегодня стоит сохранять спокойствие и терпение. Обратите внимание на детали, ведь в них могут быть ответы на важные вопросы.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Сегодня вы можете почувствовать некоторое разочарование, но это лишь временно. Судьба сулит вам новые возможности, поэтому больше общайтесь с окружающими.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня вам стоит быть уверенными в собственных силах. Возможно перед вами появятся люди, которые попытаются бросить вам вызов, но вы сможете отстоять собственные позиции.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Девятка Денариев"

Сегодня стоит обратить внимание на финансовое состояние, ведь эта тарологическая карта угрожает вашему материальному благополучию. В этот день пересмотрите свой бюджет и будьте внимательными к своим расходам.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Пришло время идти вперед, оставляя позади все сомнения. Возможно сегодня вам придется покинуть зону комфорта, но это изменит вашу жизнь к лучшему.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Десятка Денариев"

Это день стабильности и материального благополучия. Вы начинаете собирать плоды своих усилий, и это хорошее время ими воспользоваться. Это благоприятный период для подписания сделок и важных покупок.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Солнце"

Эта тарологическая карта обещает вам успех и радость. Но возле вас есть люди, которые хотят вас подставить, поэтому не теряйте бдительность.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Сегодня придется сделать трудный выбор. Возможно у вас были внутренние противоречия или сомнения, но не стоит поддаваться страхам.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Денариев"

Вы получите новые возможности в сфере финансов и карьеры. Тарологическая карта символизирует удачный шанс. Возможно вы получите перспективы для карьерного роста или долгожданные перемены.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шут"

Сегодня будут неожиданные события и новые начинания. Возможно некоторые люди не воспримут ваши идеи всерьез, но не позволяйте этому вам навредить.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дьявол"

Будьте осторожны, ведь эта тарологическая карта символизирует иллюзии и зависимость. Не позволяйте страхам и плохим эмоциям управлять вами.

Знак Зодиака Рыбы Фото: freepik.com

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