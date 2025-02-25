Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 25 лютого 2025, за картами Таро

Розклад на тарологічних картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 25 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 25 лютого 2025 року.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 25 лютого.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні варто бути терплячими. У коханні не тисніть на партнера і не дозволяйте собою маніпулювати, а в кар’єрі ви можете пройти перешкоди і досягти своїх цілей.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Це продуктивний день. У коханні важливі спільні плани або спілкування з тим, хто подобається, а в кар’єрі це сприятливий день для співпраці, навчання і обміну досвідом.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні варто йти вперед. У коханні у вас буде динаміка — нові знайомства або спільні рішення з партнером, а в кар’єрі ця тарологічна карта обіцяє успіх лише тоді, коли ви візьмете ситуацію під контроль.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні варто довіритися своїй інтуїції. У коханні можуть бути внутрішні переживання, але варто краще дослухатися до своїх почуттів, а в кар’єрі варто бути уважними до деталей.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні варто слідувати своїм принципам. У коханні ця карта вказує на необхідність стабільності, а в кар’єрі ця карта вказує на можливість взяти на себе лідерську роль.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні вам може здатися, що чогось не вистачає. У коханні варто цінувати те, що є, а в кар’єрі не варто поспішати з висновками.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Це день важливих рішень. У коханні можливе зміцнення стосунків і розмови про майбутнє, а в кар’єрі це сприятливий час для партнерства і пошуку нових можливостей.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні варто відстоювати свої позиції. У коханні можливі суперечки, а в кар’єрі — конкуренція або випробування.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Король Кубків"

Це день гармонії і мудрих рішень. У коханні можуть бути приємні моменти і затишок або зустріч із турботливою і щирою людиною, а в кар’єрі це сприятливий день для спілкування і переговорів.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Це день впевненого руху вперед. У коханні можуть бути спільні плани і обговорення майбутнього або нові знайомства, а в кар’єрі це сприятливий день для росту і нових ідей.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ"

Це день завершення одного етапу і початку іншого. У коханні можуть бути приємні події і прояснення стосунків, а в кар’єрі — успіх або вигідна співпраця.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це день радості та натхнення. У коханні можливі романтичні сюрпризи і приємні моменти, а в кар’єрі будуть нові перспективи і цікаві пропозиції.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, якому знаку Зодіаку буде важко в березні 2025 року за Таро.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку вважаються найпривабливішими серед усіх.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть залишитися без грошей навесні 2025 року за Таро.