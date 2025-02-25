Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 25 февраля 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 25 февраля 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 25 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 25 февраля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 25 февраля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Сила"
Сегодня стоит быть терпеливыми. В любви не давите на партнера и не позволяйте собой манипулировать, а в карьере вы можете пройти препятствия и достичь своих целей.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Тройка Пентаклей"
Это продуктивный день. В любви важны совместные планы или общение с тем, кто нравится, а в карьере это благоприятный день для сотрудничества, обучения и обмена опытом.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Колесница"
Сегодня стоит идти вперед. В любви у вас будет динамика — новые знакомства или совместные решения с партнером, а в карьере эта тарологическая карта обещает успех лишь тогда, когда вы возьмете ситуацию под контроль.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Луна"
Сегодня стоит довериться своей интуиции. В любви могут быть внутренние переживания, но стоит лучше прислушиваться к своим чувствам, а в карьере стоит быть внимательными к деталям.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Император"
Сегодня стоит следовать своим принципам. В любви эта карта указывает на необходимость стабильности, а в карьере эта карта указывает на возможность взять на себя лидерскую роль.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Четверка Кубков"
Сегодня вам может показаться, что чего-то не хватает. В любви стоит ценить то, что есть, а в карьере не стоит спешить с выводами.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Влюбленные"
Это день важных решений. В любви возможно укрепление отношений и разговоры о будущем, а в карьере это благоприятное время для партнерства и поиска новых возможностей.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Семерка Жезлов"
Сегодня стоит отстаивать свои позиции. В любви возможны споры, а в карьере — конкуренция или испытания.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Король Кубков"
Это день гармонии и мудрых решений. В любви могут быть приятные моменты и уют или встреча с заботливым и искренним человеком, а в карьере это благоприятный день для общения и переговоров.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Тройка Жезлов"
Это день уверенного движения вперед. В любви могут быть совместные планы и обсуждение будущего или новые знакомства, а в карьере это благоприятный день для роста и новых идей.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Мир"
Это день завершения одного этапа и начала другого. В любви могут быть приятные события и прояснение отношений, а в карьере — успех или выгодное сотрудничество.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Туз Кубков"
Это день радости и вдохновения. В любви возможны романтические сюрпризы и приятные моменты, а в карьере будут новые перспективы и интересные предложения.
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