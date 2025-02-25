Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 25 февраля 2025, по картам Таро

Расклад на тарологических картах. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 25 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 25 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня стоит быть терпеливыми. В любви не давите на партнера и не позволяйте собой манипулировать, а в карьере вы можете пройти препятствия и достичь своих целей.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Это продуктивный день. В любви важны совместные планы или общение с тем, кто нравится, а в карьере это благоприятный день для сотрудничества, обучения и обмена опытом.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня стоит идти вперед. В любви у вас будет динамика — новые знакомства или совместные решения с партнером, а в карьере эта тарологическая карта обещает успех лишь тогда, когда вы возьмете ситуацию под контроль.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

Сегодня стоит довериться своей интуиции. В любви могут быть внутренние переживания, но стоит лучше прислушиваться к своим чувствам, а в карьере стоит быть внимательными к деталям.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Сегодня стоит следовать своим принципам. В любви эта карта указывает на необходимость стабильности, а в карьере эта карта указывает на возможность взять на себя лидерскую роль.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Сегодня вам может показаться, что чего-то не хватает. В любви стоит ценить то, что есть, а в карьере не стоит спешить с выводами.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Это день важных решений. В любви возможно укрепление отношений и разговоры о будущем, а в карьере это благоприятное время для партнерства и поиска новых возможностей.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня стоит отстаивать свои позиции. В любви возможны споры, а в карьере — конкуренция или испытания.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Король Кубков"

Это день гармонии и мудрых решений. В любви могут быть приятные моменты и уют или встреча с заботливым и искренним человеком, а в карьере это благоприятный день для общения и переговоров.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Это день уверенного движения вперед. В любви могут быть совместные планы и обсуждение будущего или новые знакомства, а в карьере это благоприятный день для роста и новых идей.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир"

Это день завершения одного этапа и начала другого. В любви могут быть приятные события и прояснение отношений, а в карьере — успех или выгодное сотрудничество.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это день радости и вдохновения. В любви возможны романтические сюрпризы и приятные моменты, а в карьере будут новые перспективы и интересные предложения.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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