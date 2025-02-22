Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 22 лютого 2025, за картами Таро

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 22 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день змін і неочікуваних можливостей, коли життя може радикально змінитися. У коханні можуть бути відверті бесіди, неочікувані зізнання або зустріч з цікавою людиною, а в кар’єрі тарологічна карта вказує на підвищення, цікавий проєкт або важливі знайомства.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Це сприятливий день для зміцнення сімейних і фінансових основ. У коханні у вас стабільність, довіра і тепло, а в кар’єрі на вас чекає успіх, визнання заслуг або збільшення доходів.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це енергійний день, який надихає на нові починання і сміливі кроки. У коханні може бути сплеск емоцій, нові знайомства або пристрасне продовження стосунків, а в кар’єра це сприятливий день для початку нових проєктів і креативних ідей.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Це день інтуїції. У коханні не поспішайте робити висновки, а в кар’єрі це сприятливий день для роздумів і планування.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні варто бути організованими і твердими у рішеннях. У коханні варто проявити надійність і відповідальність, а самотні привернуть увагу людей, які шукають серйозні стосунки. У кар’єрі ви можете показати себе лідером, почати контролювати ситуацію і отримати заслужений успіх.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні ви можете відчути втому від рутини або якусь апатію. У коханні біля вас може бути людина, яка готова вас підтримати, а на роботі краще зайнятися аналізом і плануванням.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Це день почуттів і важливих рішень. У коханні ви можете зблизитися з партнером або познайомитися з кимось, а в кар’єрі можуть бути важливі розмови, обговорення нових перспектив і вигідне партнерство.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні варто бути готовими відстоювати свої позиції. У коханні можуть бути випробування, але не варто опускати руки, а в кар’єрі доведеться відстоювати свою точку зору.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Король Кубків"

Це день емоційної зрілості та гармонії. У коханні буде романтика і підтримка, а на роботі на вашому шляху може з’явитися людина, яка дасть корисну пораду або допоможе вам.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Це день перспектив і нових можливостей. У коханні настав час обговорювати майбутнє і будувати спільні плани, а в кар’єрі можна спробувати щось нове або заявити про себе.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ"

Це день гармонії і нових горизонтів. У коханні ви можете отримати приємні новини або перейти на новий етап у стосунках, а в кар’єрі ви можете закінчити важливий проєкт або отримати нові перспективи.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це день кохання і натхнення. У стосунках може бути романтика, щирі зізнання і приємні моменти, а в кар’єрі варто чекати на нові пропозиції або неочікувані гарні події.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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