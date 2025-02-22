Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 февраля 2025, по картам Таро

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 22 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 22 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это день перемен и неожиданных возможностей, когда жизнь может радикально измениться. В любви могут быть откровенные беседы, неожиданные признания или встреча с интересным человеком, а в карьере тарологическая карта указывает на повышение, интересный проект или важные знакомства.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Это благоприятный день для укрепления семейных и финансовых основ. В любви у вас стабильность, доверие и тепло, а в карьере вас ждет успех, признание заслуг или увеличение доходов.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это энергичный день, который вдохновляет на новые начинания и смелые шаги. В любви может быть всплеск эмоций, новые знакомства или страстное продолжение отношений, а в карьере это благоприятный день для начала новых проектов и креативных идей.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Это день интуиции. В любви не спешите делать выводы, а в карьере это благоприятный день для размышлений и планирования.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Сегодня стоит быть организованными и твердыми в решениях. В любви стоит проявить надежность и ответственность, а одинокие привлекут внимание людей, которые ищут серьезные отношения. В карьере вы можете показать себя лидером, начать контролировать ситуацию и получить заслуженный успех.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта таро "Четверка Кубков"

Сегодня вы можете почувствовать усталость от рутины или некую апатию. В любви возле вас может быть человек, который готов вас поддержать, а на работе лучше заняться анализом и планированием.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Это день чувств и важных решений. В любви вы можете сблизиться с партнером или познакомиться с кем-то, а в карьере могут быть важные разговоры, обсуждение новых перспектив и выгодное партнерство.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня стоит быть готовыми отстаивать свои позиции. В любви могут быть испытания, но не стоит опускать руки, а в карьере придется отстаивать свою точку зрения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Король Кубков"

Это день эмоциональной зрелости и гармонии. В любви будет романтика и поддержка, а на работе на вашем пути может появиться человек, который даст полезный совет или поможет вам.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Это день перспектив и новых возможностей. В любви настало время обсуждать будущее и строить совместные планы, а в карьере можно попробовать что-то новое или заявить о себе.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир"

Это день гармонии и новых горизонтов. В любви вы можете получить приятные новости или перейти на новый этап в отношениях, а в карьере вы можете закончить важный проект или получить новые перспективы.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это день любви и вдохновения. В отношениях может быть романтика, искренние признания и приятные моменты, а в карьере стоит ждать новых предложений или неожиданных хороших событий.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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