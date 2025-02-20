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Які знаки Зодіаку отримають пропозицію до кінця лютого 2025 року

20 лютого 2025 10:03
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку варто чекати на пропозицію руки та серця до кінця лютого 2025
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Лютий 2025 року подарує грандіозні зміни у сфері кохання трьом представникам зодіакального кола. Астрологи запевняють, що цим знакам Зодіаку судилося отримати довгоочікувану пропозицію руки та серця. У цей період любов та романтика літатимуть у повітрі. Кінець зими буде наповнений хвилюванням, щасливими сльозами та приємними несподіванками. А у весну ці щасливчики увійдуть вже в новому статусі.  

Кому ж зі знаків Зодіаку лютий 2025 року принесе зізнання у почуттях та пропозицію навічно поєднати серця, дізнавайтесь далі у нашому точному астрологічному прогнозі. 

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Телець

Тельці завжди прагнуть стабільності, і останній місяць зими принесе їм саме те, про що вони так давно мріяли. Якщо ви перебуваєте у стосунках, очікуйте, що ваш партнер зробить важливий крок назустріч спільному майбутньому. Це може статися в теплій сімейній атмосфері або ж на романтичному побаченні. Тому будьте готові сказати "так"!

 

Яким знакам Зодіаку варто чекати на пропозицію руки та серця до кінця лютого 2025 — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Рак

Для Раків цей місяць стане справжнім вибухом емоцій. Ваша чуттєвість і ніжність завжди робили стосунки особливими, а зараз вони виходять на новий рівень. Якщо ви давно відчували, що ваша кохана людина готова зробити серйозний крок, не сумнівайтеся — пропозиція не забариться. Це може бути несподіваний момент, який назавжди залишиться у вашій пам'яті.

 

Яким знакам Зодіаку варто чекати на пропозицію руки та серця до кінця лютого 2025 — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Козеріг

Козероги зазвичай зважують кожне рішення, і їхні стосунки не виняток. Однак у лютому 2025 року вони відчують, що час настав. Ваша друга половинка довго обдумувала цей момент і тепер готова втілити його в життя. Це може бути серйозна та зворушлива пропозиція, яка підтвердить силу ваших почуттів. Не бійтеся показати свої емоції — цей день стане одним із найщасливіших у вашому житті.

 

Яким знакам Зодіаку варто чекати на пропозицію руки та серця до кінця лютого 2025 — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку загрожує розлука в останній місяць зими. 

Нагадаємо, ми розповідали, які знаки Зодіаку досягнуть своїх цілей у лютому 2025 року. 

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