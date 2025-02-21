Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 21 лютого 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 21 лютого 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 21 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 21 лютого 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 21 лютого.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Колісниця"
Сьогодні треба тримати курс на перемогу. У коханні зробіть перший крок, якщо потрібно розвивати стосунки, а в кар’єрі тільки рішучість допоможе вам досягти успіхів.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Дев’ятка Кубків"
Це день радості та гарних емоцій. У коханні буде гармонія і романтичні моменти, наприклад, побачення, а на роботі ви можете закінчити важливий проєкт, отримати грошову винагороду або визнання від інших.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Маг"
Це день сильної енергії і нових можливостей. У коханні сьогодні все у ваших руках, а в кар’єрі настав час зробити сміливі кроки, наприклад, почати новий проєкт або підписати угоди.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Місяць"
Сьогодні ви можете відчути певну невпевненість, але вірте собі. У коханні на правильний шлях вкаже ваша інтуїція, але не варто поспішати, а в кар’єрі треба уважно ознайомитися з документами.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Імператор"
Це день стабільності та контроля над ситуацією. У коханні проявіть надійність або зверніть увагу на людей, які можуть запропонувати вам серйозні стосунки, а в кар’єрі ви зможете завоювати авторитет або зміцнити позиції.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Двійка Пентаклів"
Сьогодні зберігайте баланс. У коханні важливо знайти час для партнера, адже вам доведеться обирати між особистим і професійним життям, а в кар’єрі не перевантажуйте себе.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Закохані"
Цей день наповнений емоціями. У коханні вам можливо доведеться приймати важливі рішення, а в кар’єрі це сприятливий день для партнерства і продуктивних переговорів.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Сімка Жезлів"
Сьогодні відстоюйте власні позиції. У коханні вам можливо доведеться показати свою готовність боротися за почуття або обговорювати суперечливі питання, а в кар’єрі доведеться доводити свою точку зору.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Сила"
Сьогодні дійте впевнено, але м’яко. Якщо ви у стосунках, зміцніть зв’язок із партнером, а якщо ви — самотня людина, то вам варто проявити себе. У кар’єрі ви досягнете успіхів, якщо будете впевнено йти до своєї мети.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Четвірка Пентаклів"
Сьогодні варто тримати баланс між контролем і довірою. У коханні не бійтеся проявляти почуття, а в кар’єрі це сприятливий день для роботи з грошима, планування бюджету і будування довгострокових планів.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Світ"
Сьогодні ви відчуєте гармонію. У коханні можуть бути гарні новини і щирість, а в кар’єрі ви можете закінчити важливий етап і досягти успіхів у проєктах.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Солнце"
Це день гарної енергії і радості. У коханні може бути романтика і гармонія, а в кар’єрі на вас чекає успіх і визнання.
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