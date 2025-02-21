Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 21 лютого 2025, за картами Таро

Процес ворожіння на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 21 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 21 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні треба тримати курс на перемогу. У коханні зробіть перший крок, якщо потрібно розвивати стосунки, а в кар’єрі тільки рішучість допоможе вам досягти успіхів.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Це день радості та гарних емоцій. У коханні буде гармонія і романтичні моменти, наприклад, побачення, а на роботі ви можете закінчити важливий проєкт, отримати грошову винагороду або визнання від інших.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Це день сильної енергії і нових можливостей. У коханні сьогодні все у ваших руках, а в кар’єрі настав час зробити сміливі кроки, наприклад, почати новий проєкт або підписати угоди.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні ви можете відчути певну невпевненість, але вірте собі. У коханні на правильний шлях вкаже ваша інтуїція, але не варто поспішати, а в кар’єрі треба уважно ознайомитися з документами.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Це день стабільності та контроля над ситуацією. У коханні проявіть надійність або зверніть увагу на людей, які можуть запропонувати вам серйозні стосунки, а в кар’єрі ви зможете завоювати авторитет або зміцнити позиції.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Сьогодні зберігайте баланс. У коханні важливо знайти час для партнера, адже вам доведеться обирати між особистим і професійним життям, а в кар’єрі не перевантажуйте себе.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Цей день наповнений емоціями. У коханні вам можливо доведеться приймати важливі рішення, а в кар’єрі це сприятливий день для партнерства і продуктивних переговорів.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні відстоюйте власні позиції. У коханні вам можливо доведеться показати свою готовність боротися за почуття або обговорювати суперечливі питання, а в кар’єрі доведеться доводити свою точку зору.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні дійте впевнено, але м’яко. Якщо ви у стосунках, зміцніть зв’язок із партнером, а якщо ви — самотня людина, то вам варто проявити себе. У кар’єрі ви досягнете успіхів, якщо будете впевнено йти до своєї мети.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Сьогодні варто тримати баланс між контролем і довірою. У коханні не бійтеся проявляти почуття, а в кар’єрі це сприятливий день для роботи з грошима, планування бюджету і будування довгострокових планів.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні ви відчуєте гармонію. У коханні можуть бути гарні новини і щирість, а в кар’єрі ви можете закінчити важливий етап і досягти успіхів у проєктах.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Солнце"

Це день гарної енергії і радості. У коханні може бути романтика і гармонія, а в кар’єрі на вас чекає успіх і визнання.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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