Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 февраля 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 февраля 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 21 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 21 февраля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 21 февраля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесница"
Сегодня надо держать курс на победу. В любви сделайте первый шаг, если нужно развивать отношения, а в карьере только решительность поможет вам добиться успехов.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Девятка Кубков"
Это день радости и хороших эмоций. В любви будет гармония и романтические моменты, например, свидание, а на работе вы можете закончить важный проект, получить денежное вознаграждение или признание от других.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Маг"
Это день сильной энергии и новых возможностей. В любви сегодня все в ваших руках, а в карьере настало время сделать смелые шаги, например, начать новый проект или подписать соглашения.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Луна"
Сегодня вы можете почувствовать некоторую неуверенность, но верьте себе. В любви на правильный путь укажет ваша интуиция, но не стоит спешить, а в карьере надо внимательно ознакомиться с документами.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Император"
Это день стабильности и контроля над ситуацией. В любви проявите надежность или обратите внимание на людей, которые могут предложить вам серьезные отношения, а в карьере вы сможете завоевать авторитет или укрепить позиции.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Двойка Пентаклей"
Сегодня сохраняйте баланс. В любви важно найти время для партнера, ведь вам придется выбирать между личной и профессиональной жизнью, а в карьере не перегружайте себя.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Влюбленные"
Этот день наполнен эмоциями. В любви вам возможно придется принимать важные решения, а в карьере это благоприятный день для партнерства и продуктивных переговоров.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Семерка Жезлов"
Сегодня отстаивайте собственные позиции. В любви вам возможно придется показать свою готовность бороться за чувства или обсуждать спорные вопросы, а в карьере придется доказывать свою точку зрения.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Сила"
Сегодня действуйте уверенно, но мягко. Если вы в отношениях, укрепите связь с партнером, а если вы — одинокий человек, то вам стоит проявить себя. В карьере вы добьетесь успехов, если будете уверенно идти к своей цели.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Четверка Пентаклей"
Сегодня стоит держать баланс между контролем и доверием. В любви не бойтесь проявлять чувства, а в карьере это благоприятный день для работы с деньгами, планирования бюджета и построения долгосрочных планов.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Мир"
Сегодня вы почувствуете гармонию. В любви могут быть хорошие новости и искренность, а в карьере вы можете закончить важный этап и добиться успехов в проектах.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Солнце"
Это день хорошей энергии и радости. В любви может быть романтика и гармония, а в карьере вас ждет успех и признание.
Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут разойтись с любимыми в феврале 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака достигнут своих целей до конца февраля 2025 года.
Также мы сообщали о том, какому знаку Зодиака не повезет больше всего в марте 2025 года по Таро.
Читайте Новини.LIVE!