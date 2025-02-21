Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 февраля 2025, по картам Таро

Процесс гадания на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 21 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 21 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня надо держать курс на победу. В любви сделайте первый шаг, если нужно развивать отношения, а в карьере только решительность поможет вам добиться успехов.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это день радости и хороших эмоций. В любви будет гармония и романтические моменты, например, свидание, а на работе вы можете закончить важный проект, получить денежное вознаграждение или признание от других.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Это день сильной энергии и новых возможностей. В любви сегодня все в ваших руках, а в карьере настало время сделать смелые шаги, например, начать новый проект или подписать соглашения.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

Сегодня вы можете почувствовать некоторую неуверенность, но верьте себе. В любви на правильный путь укажет ваша интуиция, но не стоит спешить, а в карьере надо внимательно ознакомиться с документами.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Это день стабильности и контроля над ситуацией. В любви проявите надежность или обратите внимание на людей, которые могут предложить вам серьезные отношения, а в карьере вы сможете завоевать авторитет или укрепить позиции.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Сегодня сохраняйте баланс. В любви важно найти время для партнера, ведь вам придется выбирать между личной и профессиональной жизнью, а в карьере не перегружайте себя.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день наполнен эмоциями. В любви вам возможно придется принимать важные решения, а в карьере это благоприятный день для партнерства и продуктивных переговоров.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня отстаивайте собственные позиции. В любви вам возможно придется показать свою готовность бороться за чувства или обсуждать спорные вопросы, а в карьере придется доказывать свою точку зрения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Сила"

Сегодня действуйте уверенно, но мягко. Если вы в отношениях, укрепите связь с партнером, а если вы — одинокий человек, то вам стоит проявить себя. В карьере вы добьетесь успехов, если будете уверенно идти к своей цели.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня стоит держать баланс между контролем и доверием. В любви не бойтесь проявлять чувства, а в карьере это благоприятный день для работы с деньгами, планирования бюджета и построения долгосрочных планов.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы почувствуете гармонию. В любви могут быть хорошие новости и искренность, а в карьере вы можете закончить важный этап и добиться успехов в проектах.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Солнце"

Это день хорошей энергии и радости. В любви может быть романтика и гармония, а в карьере вас ждет успех и признание.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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