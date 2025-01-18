Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 18 січня 2025, за картами Таро

Тарологиня, яка ворожить на картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 18 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя, а також здоров'я.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 18 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вежа"

Цей день може принести вам неочікувані події і зміни, а тарологічна карта вказує на важливість гнучкості. Ви можете посваритися з другою половинкою, але цей конфлікт допоможе вам відверто поговорити з коханою людиною.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цього дня ви відчуєте несподівані повороти долі, а тарологічна карта подарує вам новий шанс. Це може бути пов’язано з особистим життям або фінансовими питаннями.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви можете реалізувати те, чого ви прагнули так довго, а тарологічна карта символізує потужний потенціал. У стосунках ви можете проявити ініціативу, а у фінансових питаннях — укласти угоду або піти на успішні переговори.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день буде яскравим, а тарологічна карта принесе впевненість, тепло і задоволення. В особистому житті може буде гармонія, у плані здоров’я — хороше самопочуття, а у фінансових справах — успіх.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні вам варто бути терплячими, а тарологічна карта радить берегти спокій. Ваші здібності вирішувати конфлікти і знаходити компроміси будуть дуже корисними цього дня.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це сприятливий день для внутрішнього пошуку і аналізу, а тарологічна карта радить зосередитися на своїх цілях і пріоритетах. У стосунках вам захочеться мати більше вільного простору, а у фінансових справах варто обдумувати свої дії.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні вам доведеться зробити вибір, який пов’язаний зі стосунками або життєвими пріоритетами, а тарологічна карта радить слухати своє серце. Це чудовий день для романтики, відновлення гармонії у стосунках або прийняття важливих рішень в особистому житті.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Сьогодні вам варто відпустити старе задля нового, а тарологічна карта говорить про те, що вам потрібно забути про своє минуле. У стосунках ви можете перейти на новий рівень.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператриця"

Сьогодні вас супроводжуватиме енергія родючості та достатку, а тарологічна карта символізує ріст, успіх і гармонію. У стосунках у вас буде романтика, а у фінансових справах — успіх.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Ієрофант"

Сьогодні ви можете усвідомити важливість життєвих уроків, а тарологічна карта вказує на те, як важливо дотримуватися правил і традицій. В особистому житті у вас буде стабільність, а у фінансовому — успіх.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні зірки будуть на вашому боці, а ця тарологічна карта приносить натхнення, надію і ясність. У стосунках у вас буде гармонія, у сфері здоров’я — відновлення сил, а у фінансах — перспективні ідеї.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Цей день може бути наповнений емоційними переживаннями, а тарологічна карта радить дослухатися до своїх снів і внутрішнього голоса. У вас можуть виникнути непорозуміння з коханою людиною, а у фінансових справах не варто приймати поспішних рішень.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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