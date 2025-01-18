Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 18 січня 2025 arrow

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 18 січня 2025

18 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 18 січня 2025, за картами Таро
Тарологиня, яка ворожить на картах. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 18 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя, а також здоров'я.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 18 січня 2025 року.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 18 січня.

Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Вежа"

Цей день може принести вам неочікувані події і зміни, а тарологічна карта вказує на важливість гнучкості. Ви можете посваритися з другою половинкою, але цей конфлікт допоможе вам відверто поговорити з коханою людиною.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цього дня ви відчуєте несподівані повороти долі, а тарологічна карта подарує вам новий шанс. Це може бути пов’язано з особистим життям або фінансовими питаннями.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви можете реалізувати те, чого ви прагнули так довго, а тарологічна карта символізує потужний потенціал. У стосунках ви можете проявити ініціативу, а у фінансових питаннях — укласти угоду або піти на успішні переговори.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день буде яскравим, а тарологічна карта принесе впевненість, тепло і задоволення. В особистому житті може буде гармонія, у плані здоров’я — хороше самопочуття, а у фінансових справах — успіх.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні вам варто бути терплячими, а тарологічна карта радить берегти спокій. Ваші здібності вирішувати конфлікти і знаходити компроміси будуть дуже корисними цього дня.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це сприятливий день для внутрішнього пошуку і аналізу, а тарологічна карта радить зосередитися на своїх цілях і пріоритетах. У стосунках вам захочеться мати більше вільного простору, а у фінансових справах варто обдумувати свої дії.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні вам доведеться зробити вибір, який пов’язаний зі стосунками або життєвими пріоритетами, а тарологічна карта радить слухати своє серце. Це чудовий день для романтики, відновлення гармонії у стосунках або прийняття важливих рішень в особистому житті.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Сьогодні вам варто відпустити старе задля нового, а тарологічна карта говорить про те, що вам потрібно забути про своє минуле. У стосунках ви можете перейти на новий рівень.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператриця"

Сьогодні вас супроводжуватиме енергія родючості та достатку, а тарологічна карта символізує ріст, успіх і гармонію. У стосунках у вас буде романтика, а у фінансових справах — успіх.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Ієрофант"

Сьогодні ви можете усвідомити важливість життєвих уроків, а тарологічна карта вказує на те, як важливо дотримуватися правил і традицій. В особистому житті у вас буде стабільність, а у фінансовому — успіх.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні зірки будуть на вашому боці, а ця тарологічна карта приносить натхнення, надію і ясність. У стосунках у вас буде гармонія, у сфері здоров’я — відновлення сил, а у фінансах — перспективні ідеї.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Цей день може бути наповнений емоційними переживаннями, а тарологічна карта радить дослухатися до своїх снів і внутрішнього голоса. У вас можуть виникнути непорозуміння з коханою людиною, а у фінансових справах не варто приймати поспішних рішень.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, в яких знаків Зодіаку будуть проблеми з грошима в 2025 році за Таро. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку вдасться зустріти кохання в січні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку зустрінуться з перешкодами взимку 2025 року за картами Таро.

гороскоп прогнози знаки Зодіаку щоденний гороскоп таро карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:35 Кілька спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

10:25 Кварацхелія офіційно перейшов до ПСЖ

10:18 Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря

11:35 Кілька спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

10:25 Кварацхелія офіційно перейшов до ПСЖ

10:18 Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список