Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 17 січня 2025, за картами Таро

Тарологиня, яка ворожить на картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 17 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя, а також здоров'я.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 17 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Імператриця"

Цей день буде наповнений гармонією і достатком, а тарологічна карта радить зосередитися на сімейних стосунках, отримати підтримку особистих справ або створити комфортну атмосферу вдома. Можливо сьогодні ви отримаєте приємні новини, пов’язані з грошима.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колісниця"

Це сприятливий день для прийняття сміливих рішень і виходу із зони комфорту, а тарологічна карта вказує на необхідність дій та сміливий рух вперед. Проявіть ініціативу у стосунках, щоб зміцнити зв’язок.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це сприятливий день для роздумів і аналізу, а тарологічна карта радить зупинитися і зосередитися на внутрішньому світі. Також сьогодні можете почитати або чомусь навчитися.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з перешкодами, але варто бути терплячими, а тарологічна карта нагадує про внутрішню енергію і здатність проходити труднощі. Ваша інтуїція може вам сьогодні допомогти знайти правильне рішення.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цей день буде непередбачуваним, але повним можливостей, а тарологічна карта символізує зміни і нові шанси. Сьогодні ви можете отримати неочікувану пропозицію або зустріти людину, яка змінить ваше життя.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Жриця"

Сьогодні вашим основним союзником стане ваша інтуїція, а тарологічна карта радить дослухатися до внутрішнього голосу. Цього дня ви можете отримати важливу інформацію.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні ваші стосунки будуть у центрі уваги, а тарологічна карта говорить про важкий вибір цього дня. Це може бути пов’язано з особистим або професійним життям.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні у вас щось зміниться або навіть зруйнується, а тарологічна карта радить бути готовими до різких змін. Залишіть все старе позаду, звільнивши місце для нового.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні ви можете відчути справжнє задоволення від своїх зусиль, а тарологічна карта символізує завершення важливого етапу в житті. Це сприятливий день для спілкування з близькими, пригод або завершення проєктів.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Справедливість"

Сьогодні ви потрапите в ситуацію, коли вам потрібно бути більш уважними, а тарологічна карта нагадує про те, як важливо бути чесними і об’єктивними. Це сприятливий день для вирішенн конфліктів і прийняття рішень на основі логіки.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Цей день буде гарним і принесе вам можливість зазирнути в майбутнє, а тарологічна карта приносить натхнення і надію. Сьогодні ви відчужие прилив енергії і бажання рухатися до мрій.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні у вас можуть виникнути сумніви або внутрішні протиріччя, а тарологічна карта просить вас бути уважними до емоцій. Це сприятливий день для творчості та аналізу прихованих аспектів.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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