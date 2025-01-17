Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 17 января 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 17 января 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 17 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни, а также здоровья.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 17 января 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 17 января.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Императрица"
Этот день будет наполнен гармонией и достатком, а тарологическая карта советует сосредоточиться на семейных отношениях, получить поддержку личных дел или создать комфортную атмосферу дома. Возможно сегодня вы получите приятные новости, связанные с деньгами.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Колесница"
Это благоприятный день для принятия смелых решений и выхода из зоны комфорта, а тарологическая карта указывает на необходимость действий и смелое движение вперед. Проявите инициативу в отношениях, чтобы укрепить связь.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Отшельник"
Это благоприятный день для размышлений и анализа, а тарологическая карта советует остановиться и сосредоточиться на внутреннем мире. Также сегодня можете почитать или чему-то научиться.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Сила"
Сегодня вы можете столкнуться с препятствиями, но стоит быть терпеливыми, а тарологическая карта напоминает о внутренней энергии и способности проходить трудности. Ваша интуиция может вам сегодня помочь найти правильное решение.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Этот день будет непредсказуемым, но полным возможностей, а тарологическая карта символизирует перемены и новые шансы. Сегодня вы можете получить неожиданное предложение или встретить человека, который изменит вашу жизнь.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Жрица"
Сегодня вашим основным союзником станет ваша интуиция, а тарологическая карта советует прислушиваться к внутреннему голосу. В этот день вы можете получить важную информацию.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Влюбленные"
Сегодня ваши отношения будут в центре внимания, а тарологическая карта говорит о трудном выборе в этот день. Это может быть связано с личной или профессиональной жизнью.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Башня"
Сегодня у вас что-то изменится или даже разрушится, а тарологическая карта советует быть готовыми к резким переменам. Оставьте все старое позади, освободив место для нового.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Мир"
Сегодня вы можете почувствовать настоящее удовлетворение от своих усилий, а тарологическая карта символизирует завершение важного этапа в жизни. Это благоприятный день для общения с близкими, приключений или завершения проектов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Справедливость"
Сегодня вы попадете в ситуацию, когда вам нужно быть более внимательными, а тарологическая карта напоминает о том, как важно быть честными и объективными. Это благоприятный день для разрешения конфликтов и принятия решений на основе логики.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Звезда"
Этот день будет хорошим и принесет вам возможность заглянуть в будущее, а тарологическая карта приносит вдохновение и надежду. Сегодня вы ощутите прилив энергии и желание двигаться к мечтам.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Луна"
Сегодня у вас могут возникнуть сомнения или внутренние противоречия, а тарологическая карта просит вас быть внимательными к эмоциям. Это благоприятный день для творчества и анализа скрытых аспектов.
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