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Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 17 января 2025

17 января 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 17 января 2025, по картам Таро
Таролог, которая гадает на картах. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 17 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни, а также здоровья.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 17 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)  

Карта Таро "Императрица"

Этот день будет наполнен гармонией и достатком, а тарологическая карта советует сосредоточиться на семейных отношениях, получить поддержку личных дел или создать комфортную атмосферу дома. Возможно сегодня вы получите приятные новости, связанные с деньгами.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесница"

Это благоприятный день для принятия смелых решений и выхода из зоны комфорта, а тарологическая карта указывает на необходимость действий и смелое движение вперед. Проявите инициативу в отношениях, чтобы укрепить связь.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Отшельник"

Это благоприятный день для размышлений и анализа, а тарологическая карта советует остановиться и сосредоточиться на внутреннем мире. Также сегодня можете почитать или чему-то научиться.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы можете столкнуться с препятствиями, но стоит быть терпеливыми, а тарологическая карта напоминает о внутренней энергии и способности проходить трудности. Ваша интуиция может вам сегодня помочь найти правильное решение.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Этот день будет непредсказуемым, но полным возможностей, а тарологическая карта символизирует перемены и новые шансы. Сегодня вы можете получить неожиданное предложение или встретить человека, который изменит вашу жизнь.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Жрица"

Сегодня вашим основным союзником станет ваша интуиция, а тарологическая карта советует прислушиваться к внутреннему голосу. В этот день вы можете получить важную информацию.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня ваши отношения будут в центре внимания, а тарологическая карта говорит о трудном выборе в этот день. Это может быть связано с личной или профессиональной жизнью.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Сегодня у вас что-то изменится или даже разрушится, а тарологическая карта советует быть готовыми к резким переменам. Оставьте все старое позади, освободив место для нового.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы можете почувствовать настоящее удовлетворение от своих усилий, а тарологическая карта символизирует завершение важного этапа в жизни. Это благоприятный день для общения с близкими, приключений или завершения проектов.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Справедливость"

Сегодня вы попадете в ситуацию, когда вам нужно быть более внимательными, а тарологическая карта напоминает о том, как важно быть честными и объективными. Это благоприятный день для разрешения конфликтов и принятия решений на основе логики.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Этот день будет хорошим и принесет вам возможность заглянуть в будущее, а тарологическая карта приносит вдохновение и надежду. Сегодня вы ощутите прилив энергии и желание двигаться к мечтам.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Сегодня у вас могут возникнуть сомнения или внутренние противоречия, а тарологическая карта просит вас быть внимательными к эмоциям. Это благоприятный день для творчества и анализа скрытых аспектов.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака не повезет с финансами в 2025 году по картам Таро.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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