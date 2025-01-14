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Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 14 січня 2025

14 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 14 січня 2025, за картами Таро
Розклад на тарологічних картах. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 14 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 14 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день неочікуваних змін, а тарологічна карта обіцяє сюрпризи в особистому і фінансовому житті. Можливо, ви будете в центрі події, де доведеться проявити гнучкість.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Це день, коли вашим головним союзником буде ваша інтуїція, а тарологічна карта радить дослухатися до внутрішнього голосу. Ваші стосунки можуть вийти на новий рівень.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сонце"

Це день світла і ясності, а тарологічна карта каже про те, що ви в центрі уваги. Це сприятливий день для спілкування, зустрічей і сімейних заходів. А ще сьогодні ви можете отримати новини, які пов’язані з грошима або здоров’ям.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

Це день легкої неясності та емоційної нестабільності, коли вам захочеться усамітнитися або замислитися. Це сприятливий день для внутрішньої праці та оцінки власних почуттів.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Тарологічна карта каже, що вам потрібно буде взяти відповідальність за власне життя і рішення. Цей день подарує вам можливість показати себе лідером, особливо, в сімейних справах або особистому житті.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Маг"

Тарологічна карта радить використати свою здатність і ресурси, щоб стати успішними. Це день, коли ваші ідеї та проєкти можуть отримати неймовірний успіх.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Помірність"

Це день, коли вам потрібно балансувати і терпіти, а тарологічна карта каже, що вам краще йти до цілей, не поспішаючи. В особистому житті вам варто уникнути крайнощів і шукати компроміси.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

Ця тарологічна карта пророкує неочікувані зміни, тому вам доведеться передивитися свої плани і стосунки.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Зірка"

Ця тарологічна карта вказує на натхнення і надію, а цей день сприятливий для відновлення сил і створення нових цілей. Можливо, ви відчуєте прилив енергії або бажання почати щось нове.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Закохані"

Це день, коли ваші стосунки будуть головними для вас, а тарологічна карта вказує на важливий вибір, пов’язаний з другою половинкою або особистими цінностями.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Справедливість"

Ця тарологічна карта каже, що цього дня варто бути чесними і об’єктивними. Можливо, вам доведеться розібратися з наслідками власних вчинків або прийняти важливе рішення.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день усамітнення і роздумів, а тарологічна карта радить зробити паузу і обдумати свої майбутні кроки. Якщо ви відчуєте, що ви заплуталися, спробуйте усамітнитися.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку знайдуть своє кохання в січні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку пощастить найбільше в 2025 році за Таро. 

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку доведеться економити в січні 2025 року. 

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23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

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