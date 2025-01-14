Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 14 січня 2025, за картами Таро

Розклад на тарологічних картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 14 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 14 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день неочікуваних змін, а тарологічна карта обіцяє сюрпризи в особистому і фінансовому житті. Можливо, ви будете в центрі події, де доведеться проявити гнучкість.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Це день, коли вашим головним союзником буде ваша інтуїція, а тарологічна карта радить дослухатися до внутрішнього голосу. Ваші стосунки можуть вийти на новий рівень.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сонце"

Це день світла і ясності, а тарологічна карта каже про те, що ви в центрі уваги. Це сприятливий день для спілкування, зустрічей і сімейних заходів. А ще сьогодні ви можете отримати новини, які пов’язані з грошима або здоров’ям.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

Це день легкої неясності та емоційної нестабільності, коли вам захочеться усамітнитися або замислитися. Це сприятливий день для внутрішньої праці та оцінки власних почуттів.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Тарологічна карта каже, що вам потрібно буде взяти відповідальність за власне життя і рішення. Цей день подарує вам можливість показати себе лідером, особливо, в сімейних справах або особистому житті.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Маг"

Тарологічна карта радить використати свою здатність і ресурси, щоб стати успішними. Це день, коли ваші ідеї та проєкти можуть отримати неймовірний успіх.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Помірність"

Це день, коли вам потрібно балансувати і терпіти, а тарологічна карта каже, що вам краще йти до цілей, не поспішаючи. В особистому житті вам варто уникнути крайнощів і шукати компроміси.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

Ця тарологічна карта пророкує неочікувані зміни, тому вам доведеться передивитися свої плани і стосунки.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Зірка"

Ця тарологічна карта вказує на натхнення і надію, а цей день сприятливий для відновлення сил і створення нових цілей. Можливо, ви відчуєте прилив енергії або бажання почати щось нове.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Закохані"

Це день, коли ваші стосунки будуть головними для вас, а тарологічна карта вказує на важливий вибір, пов’язаний з другою половинкою або особистими цінностями.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Справедливість"

Ця тарологічна карта каже, що цього дня варто бути чесними і об’єктивними. Можливо, вам доведеться розібратися з наслідками власних вчинків або прийняти важливе рішення.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день усамітнення і роздумів, а тарологічна карта радить зробити паузу і обдумати свої майбутні кроки. Якщо ви відчуєте, що ви заплуталися, спробуйте усамітнитися.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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