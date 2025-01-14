Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 14 января 2025, по картам Таро

Расклад на тарологических картах. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 14 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 14 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это день неожиданных перемен, а тарологическая карта обещает сюрпризы в личной и финансовой жизни. Возможно, вы будете в центре события, где придется проявить гибкость.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Это день, когда вашим главным союзником будет ваша интуиция, а тарологическая карта советует прислушиваться к внутреннему голосу. Ваши отношения могут выйти на новый уровень.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Солнце"

Это день света и ясности, а тарологическая карта говорит о том, что вы в центре внимания. Это благоприятный день для общения, встреч и семейных мероприятий. А еще сегодня вы можете получить новости, которые связаны с деньгами или здоровьем.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

Это день легкой неясности и эмоциональной нестабильности, когда вам захочется уединиться или задуматься. Это благоприятный день для внутреннего труда и оценки собственных чувств.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Тарологическая карта говорит, что вам нужно будет взять ответственность за собственную жизнь и решения. Этот день подарит вам возможность показать себя лидером, особенно, в семейных делах или личной жизни.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Маг"

Тарологическая карта советует использовать свою способность и ресурсы, чтобы стать успешными. Это день, когда ваши идеи и проекты могут получить невероятный успех.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Умеренность"

Это день, когда вам нужно балансировать и терпеть, а тарологическая карта говорит, что вам лучше идти к целям, не спеша. В личной жизни вам стоит избежать крайностей и искать компромиссы.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Эта тарологическая карта предсказывает неожиданные перемены, поэтому вам придется пересмотреть свои планы и отношения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Звезда"

Эта тарологическая карта указывает на вдохновение и надежду, а этот день благоприятен для восстановления сил и создания новых целей. Возможно, вы почувствуете прилив энергии или желание начать что-то новое.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Влюбленные"

Это день, когда ваши отношения будут главными для вас, а тарологическая карта указывает на важный выбор, связанный со второй половинкой или личными ценностями.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Справедливость"

Эта тарологическая карта говорит, что в этот день стоит быть честными и объективными. Возможно, вам придется разобраться с последствиями собственных поступков или принять важное решение.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Это день уединения и размышлений, а тарологическая карта советует сделать паузу и обдумать свои будущие шаги. Если вы почувствуете, что вы запутались, попробуйте уединиться.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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