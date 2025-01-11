Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 11 січня 2025, за картами Таро

Жінка, яка гадає на тарологічних картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 11 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що перший вихідний день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 11 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг"

Це день можливостей і впевненості у власних силах, а тарологічна карта каже, що ви маєте все, аби досягти своїх цілей. Проявіть ініціативу і використайте свої таланти, щоб впоратися з будь-якими задачами.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це день гармонії і щастя, а тарологічна карта символізує радість у сімейному колі або в компанії близьких людей. Це сприятливий період для зміцнення стосунків і відпочинку.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Це день підтримки і взаємодопомоги, а тарологічна карта каже, що ви можете отримати допомогу або самі комусь допомогти. Це сприятливий період для благодійності або обговорення питань з грошима.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це день натхнення та емоцій, а тарологічна карта символізує початок нового, що принесе радість і задоволення. Це можуть бути почуття, творча ідея або несподіваний подарунок долі.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Справедливість"

Це день рівноваги і прийняття важливих рішень, а тарологічна карта вказує не потребу діяти чесно і об’єктивно. Будьте уважні до деталей.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це день здійснення бажань, а тарологічна карта символізує задоволення від життя і відчуття внутрішньої гармонії. Насолодіться власними успіхами.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Місяць"

Це день інтуїції і таємниць, а тарологічна карта радить бути обережними в судженнях. Довіряйте власним почуттям і не поспішайте приймати рішення.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Король Жезлів"

Це день впевненості та рішучості, а тарологічна карта каже, що ви можете проявити лідерські якості та досягти успіхів.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день неочікуваних змін, а тарологічна карта вказує на нові можливості. Підготуйтеся до змін, щоб отримати гарні результати.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день роздумів і усамітнення, а тарологічна карта рекомендує зосередитися на собі та цілях. Проаналізуйте своє життя і складіть плани на майбутнє.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Це день впевненості у завтрашньому дні, а тарологічна карта символізує успіх і перші результати зусиль. Це сприятливий час для планування і підготовки до нових звершень.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Імператорка"

Це день творчості та піклування, а тарологічна карта вказує на достаток і родючість. Насолодіться результатами своєї праці.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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