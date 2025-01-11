Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 11 січня 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 11 січня 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 11 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що перший вихідний день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 11 січня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 11 січня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Маг"
Це день можливостей і впевненості у власних силах, а тарологічна карта каже, що ви маєте все, аби досягти своїх цілей. Проявіть ініціативу і використайте свої таланти, щоб впоратися з будь-якими задачами.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Це день гармонії і щастя, а тарологічна карта символізує радість у сімейному колі або в компанії близьких людей. Це сприятливий період для зміцнення стосунків і відпочинку.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Шістка Пентаклів"
Це день підтримки і взаємодопомоги, а тарологічна карта каже, що ви можете отримати допомогу або самі комусь допомогти. Це сприятливий період для благодійності або обговорення питань з грошима.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Туз Кубків"
Це день натхнення та емоцій, а тарологічна карта символізує початок нового, що принесе радість і задоволення. Це можуть бути почуття, творча ідея або несподіваний подарунок долі.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Справедливість"
Це день рівноваги і прийняття важливих рішень, а тарологічна карта вказує не потребу діяти чесно і об’єктивно. Будьте уважні до деталей.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Це день здійснення бажань, а тарологічна карта символізує задоволення від життя і відчуття внутрішньої гармонії. Насолодіться власними успіхами.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Місяць"
Це день інтуїції і таємниць, а тарологічна карта радить бути обережними в судженнях. Довіряйте власним почуттям і не поспішайте приймати рішення.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Король Жезлів"
Це день впевненості та рішучості, а тарологічна карта каже, що ви можете проявити лідерські якості та досягти успіхів.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Це день неочікуваних змін, а тарологічна карта вказує на нові можливості. Підготуйтеся до змін, щоб отримати гарні результати.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Відлюдник"
Це день роздумів і усамітнення, а тарологічна карта рекомендує зосередитися на собі та цілях. Проаналізуйте своє життя і складіть плани на майбутнє.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Трійка Жезлів"
Це день впевненості у завтрашньому дні, а тарологічна карта символізує успіх і перші результати зусиль. Це сприятливий час для планування і підготовки до нових звершень.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Імператорка"
Це день творчості та піклування, а тарологічна карта вказує на достаток і родючість. Насолодіться результатами своєї праці.
Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку зустрінуть кохану людину в січні 2025 року.
Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку найбільше пощастить у 2025 році за Таро.
Також ми повідомляли про те, на шляху яких знаків Зодіаку будуть перешкоди взимку 2025 року за Таро.
Читайте Новини.LIVE!