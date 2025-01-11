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Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 11 января 2025

11 января 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 11 января 2025, по картам Таро
Женщина, которая гадает на тарологических картах. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 11 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что первый выходной день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 11 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)  

Карта Таро "Маг"

Это день возможностей и уверенности в собственных силах, а тарологическая карта говорит, что у вас есть все, чтобы достичь своих целей. Проявите инициативу и используйте свои таланты, чтобы справиться с любыми задачами.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это день гармонии и счастья, а тарологическая карта символизирует радость в семейном кругу или в компании близких людей. Это благоприятный период для укрепления отношений и отдыха.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Это день поддержки и взаимопомощи, а тарологическая карта говорит, что вы можете получить помощь или сами кому-то помочь. Это благоприятный период для благотворительности или обсуждения вопросов с деньгами.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это день вдохновения и эмоций, а тарологическая карта символизирует начало нового, что принесет радость и удовольствие. Это могут быть чувства, творческая идея или неожиданный подарок судьбы.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Справедливость"

Это день равновесия и принятия важных решений, а тарологическая карта указывает не потребность действовать честно и объективно. Будьте внимательны к деталям.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это день исполнения желаний, а тарологическая карта символизирует удовлетворение от жизни и ощущение внутренней гармонии. Насладитесь собственными успехами.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Луна"

Это день интуиции и тайн, а тарологическая карта советует быть осторожными в суждениях. Доверяйте собственным чувствам и не спешите принимать решения.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Король Жезлов"

Это день уверенности и решительности, а тарологическая карта говорит, что вы можете проявить лидерские качества и добиться успехов.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это день неожиданных перемен, а тарологическая карта указывает на новые возможности. Подготовьтесь к переменам, чтобы получить хорошие результаты.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Это день размышлений и уединения, а тарологическая карта рекомендует сосредоточиться на себе и целях. Проанализируйте свою жизнь и составьте планы на будущее.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Это день уверенности в завтрашнем дне, а тарологическая карта символизирует успех и первые результаты усилий. Это благоприятное время для планирования и подготовки к новым свершениям.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Императрица"

Это день творчества и заботы, а тарологическая карта указывает на достаток и плодородие. Насладитесь результатами своего труда.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака встретят любимого человека в январе 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака больше всего повезет в 2025 году по Таро.

Также мы сообщали о том, на пути каких знаков Зодиака будут препятствия зимой 2025 года по Таро.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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