Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 11 лютого 2025, за картами Таро

Розклад на картах Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 11 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 11 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Це день динаміки і прагнень до перемоги. У стосунках хтось прийме важливе рішення про майбутнє, а на роботі ви станете успішними, якщо будете йти впевнено вперед.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Король Пентаклів"

Це стабільний і продуктивний день. У коханні настає період надійності, а у кар’єрі ви можете отримати вигідні пропозиції або навіть підвищення у посаді.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Сьогодні вам потрібно зробити вибір. У коханні можуть з’явитися нові можливості, а на роботі доведеться приймати важливі доленосні рішення.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператриця"

Це день турботи і гармонії. У стосунках це сприятливий період для розвитку кохання і зміцнення зв’язків, а на роботі ваші ідеї можуть зробити вас успішною людиною.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Це один з найкращих днів. У коханні на вас чекають радісні події і взаєморозуміння, а на роботі ви можете стати успішною людиною і підписати правильні угоди.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Це день великої праці та прогресу. У коханні важливо бути уважними до дрібниць і дбати про партнера, а на роботі на вас чекає продуктивність.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Цей день пов’язаний з важливими рішеннями. У коханні можливі доленосні моменти або новий рівень у стосунках, а у кар’єрі це час для переговорів.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Цей день може бути напруженим, але це гарна можливість довести власну силу. У коханні можуть бути певні непорозуміння, а у кар’єрі доведеться боротися за свої ідеї.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні варто бути дисциплінованими і впевненими. У коханні варто подбати про партнера, а на роботі успішними стануть ті, хто діє рішуче.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це день стабільності та приємних подій. У коханні можливі теплі моменти і зміцнення стосунків, а у кар’єрі ви зможете насолодитися досягнутими результатами.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це день емоційного оновлення. У коханні можуть бути нові романтичні знайомства або зізнання в почуттях, а на роботі це сприятливий день для творчих ідей.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Це день інтуїції і прихованих процесів. У коханні можуть виникнути певні сумніви та ілюзії, а на роботі краще перевіряти деталі перед підписанням важливих документів.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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