Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 11 февраля 2025, по картам Таро

Расклад на картах Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 11 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 11 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Это день динамики и стремлений к победе. В отношениях кто-то примет важное решение о будущем, а на работе вы станете успешными, если будете идти уверенно вперед.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Король Пентаклей"

Это стабильный и продуктивный день. В любви наступает период надежности, а в карьере вы можете получить выгодные предложения или даже повышение в должности.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Сегодня вам нужно сделать выбор. В любви могут появиться новые возможности, а на работе придется принимать важные судьбоносные решения.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Императрица"

Это день заботы и гармонии. В отношениях это благоприятный период для развития любви и укрепления связей, а на работе ваши идеи могут сделать вас успешным человеком.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Это один из самых лучших дней. В любви вас ждут радостные события и взаимопонимание, а на работе вы можете стать успешным человеком и подписать правильные соглашения.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Это день большого труда и прогресса. В любви важно быть внимательными к мелочам и заботиться о партнере, а на работе вас ждет продуктивность.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день связан с важными решениями. В любви возможны судьбоносные моменты или новый уровень в отношениях, а в карьере это время для переговоров.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Этот день может быть напряженным, но это хорошая возможность доказать собственную силу. В любви могут быть определенные недоразумения, а в карьере придется бороться за свои идеи.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Император"

Сегодня стоит быть дисциплинированными и уверенными. В любви следует позаботиться о партнере, а на работе успешными станут те, кто действует решительно.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это день стабильности и приятных событий. В любви возможны теплые моменты и укрепление отношений, а в карьере вы сможете насладиться достигнутыми результатами.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это день эмоционального обновления. В любви могут быть новые романтические знакомства или признания в чувствах, а на работе это благоприятный день для творческих идей.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Это день интуиции и скрытых процессов. В любви могут возникнуть определенные сомнения и иллюзии, а на работе лучше проверять детали перед подписанием важных документов.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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