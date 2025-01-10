Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 10 січня 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 10 січня 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, десяте січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що сьогоднішній день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, десяте січня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на десяте січня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Жриця"
Це день інтуїції та глибоких роздумів, а тарологічна карта підказує, що відповіді на запитання всередині вас. Це сприятливий час для самоаналізу і пошука гармонії.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Туз Пентаклів"
Це день перспектив і можливостей, а тарологічна карта символізує початок чогось стабільного і важливого. Це чудовий період для того, щоб спланувати нові справи або зміцнити свій фінансовий стан.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Це день гармонії в особистому житті, а тарологічна карта вказує на взаєморозуміння і підтримку. Це прекрасний час для зміцнення стосунків з рідними або покращення романтичних зв’язків.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Сонце"
Це яскравий і позитивний день, а тарологічна карта вказує на радість і успіх. Це день, коли ваші зусилля принесуть бажаних результатів, а настрій покращиться.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Це день неочікуваних подій і змін, а тарологічна карта обіцяє новий виток у вашому житті. Сміливо йдіть на зустріч змінам, адже вони можуть стати початком чогось важливого.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Шістка Жезлів"
Це день, коли ви відчуєте присмак перемоги, а тарологічна карта символізує успіх і визнання. Ваші зусилля, нарешті, помітять і гідно оцінять. Це час для того, щоб насолодитися результатами своєї праці та поділитися радістю з близькими людьми.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Місяць"
Це день загадок та інтуїції, а тарологічна карта радить бути уважними до деталей. Довіряйте власним почуттям і не приймайте поспішних рішень.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Трійка Кубків"
Це день радості та легкості, а тарологічна карта каже, що спілкування з близькими принесе вам багато гарних емоцій. Це сприятливий час для відпочинку із сім’єю або друзями.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Імператор"
Це день порядку і відповідальності, а тарологічна карта символізує силу і контроль. Візьміть на себе ініціативу і проявіть лідерські якості.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"
Це день, коли ви відчуєте справжнє задоволення від того, чого ви досягли, а тарологічна карта вказує на гармонію і стабільність. Це час для заслуженого відпочинку.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта таро "Туз Жезлів"
Це день нових починань, а тарологічна карта вказує на прилив енергії і бажання діяти. Це сприятливий час для реалізації своїх ідей.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Відлюдник"
Це день, коли ви захочете усамітнитися і поринути у роздуми, а тарологічна карта радить сконцентруватися на власних цілях. Це сприятливий день для внутрішнього росту і аналізу власного шляху.
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