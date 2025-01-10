Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 10 січня 2025, за картами Таро

Розклад таролога на картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, десяте січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що сьогоднішній день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, десяте січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Жриця"

Це день інтуїції та глибоких роздумів, а тарологічна карта підказує, що відповіді на запитання всередині вас. Це сприятливий час для самоаналізу і пошука гармонії.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Це день перспектив і можливостей, а тарологічна карта символізує початок чогось стабільного і важливого. Це чудовий період для того, щоб спланувати нові справи або зміцнити свій фінансовий стан.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це день гармонії в особистому житті, а тарологічна карта вказує на взаєморозуміння і підтримку. Це прекрасний час для зміцнення стосунків з рідними або покращення романтичних зв’язків.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сонце"

Це яскравий і позитивний день, а тарологічна карта вказує на радість і успіх. Це день, коли ваші зусилля принесуть бажаних результатів, а настрій покращиться.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день неочікуваних подій і змін, а тарологічна карта обіцяє новий виток у вашому житті. Сміливо йдіть на зустріч змінам, адже вони можуть стати початком чогось важливого.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Це день, коли ви відчуєте присмак перемоги, а тарологічна карта символізує успіх і визнання. Ваші зусилля, нарешті, помітять і гідно оцінять. Це час для того, щоб насолодитися результатами своєї праці та поділитися радістю з близькими людьми.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Місяць"

Це день загадок та інтуїції, а тарологічна карта радить бути уважними до деталей. Довіряйте власним почуттям і не приймайте поспішних рішень.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Це день радості та легкості, а тарологічна карта каже, що спілкування з близькими принесе вам багато гарних емоцій. Це сприятливий час для відпочинку із сім’єю або друзями.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператор"

Це день порядку і відповідальності, а тарологічна карта символізує силу і контроль. Візьміть на себе ініціативу і проявіть лідерські якості.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

Це день, коли ви відчуєте справжнє задоволення від того, чого ви досягли, а тарологічна карта вказує на гармонію і стабільність. Це час для заслуженого відпочинку.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта таро "Туз Жезлів"

Це день нових починань, а тарологічна карта вказує на прилив енергії і бажання діяти. Це сприятливий час для реалізації своїх ідей.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день, коли ви захочете усамітнитися і поринути у роздуми, а тарологічна карта радить сконцентруватися на власних цілях. Це сприятливий день для внутрішнього росту і аналізу власного шляху.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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