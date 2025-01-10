Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 10 января 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 10 января 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, десятое января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что сегодняшний день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, десятое января 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на десятое января.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Жрица"
Это день интуиции и глубоких размышлений, а тарологическая карта подсказывает, что ответы на вопросы внутри вас. Это благоприятное время для самоанализа и поиска гармонии.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Туз Пентаклей"
Это день перспектив и возможностей, а тарологическая карта символизирует начало чего-то стабильного и важного. Это замечательный период для того, чтобы спланировать новые дела или укрепить свое финансовое состояние.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Двойка Кубков"
Это день гармонии в личной жизни, а тарологическая карта указывает на взаимопонимание и поддержку. Это прекрасное время для укрепления отношений с родными или улучшения романтических связей.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Солнце"
Это яркий и позитивный день, а тарологическая карта указывает на радость и успех. Это день, когда ваши усилия принесут желаемых результатов, а настроение улучшится.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Это день неожиданных событий и перемен, а тарологическая карта обещает новый виток в вашей жизни. Смело идите на встречу переменам, ведь они могут стать началом чего-то важного.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Шестерка Жезлов"
Это день, когда вы почувствуете привкус победы, а тарологическая карта символизирует успех и признание. Ваши усилия, наконец, заметят и оценят по достоинству. Это время для того, чтобы насладиться результатами своего труда и поделиться радостью с близкими людьми.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Луна"
Это день загадок и интуиции, а тарологическая карта советует быть внимательными к деталям. Доверяйте собственным чувствам и не принимайте поспешных решений.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Тройка Кубков"
Это день радости и легкости, а тарологическая карта говорит, что общение с близкими принесет вам много хороших эмоций. Это благоприятное время для отдыха с семьей или друзьями.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Император"
Это день порядка и ответственности, а тарологическая карта символизирует силу и контроль. Возьмите на себя инициативу и проявите лидерские качества.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Девятка Пентаклей"
Это день, когда вы почувствуете настоящее удовлетворение от того, чего вы достигли, а тарологическая карта указывает на гармонию и стабильность. Это время для заслуженного отдыха.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта таро "Туз Жезлов"
Это день новых начинаний, а тарологическая карта указывает на прилив энергии и желание действовать. Это благоприятное время для реализации своих идей.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Отшельник"
Это день, когда вы захотите уединиться и погрузиться в размышления, а тарологическая карта советует сконцентрироваться на собственных целях. Это благоприятный день для внутреннего роста и анализа собственного пути.
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