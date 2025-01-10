Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 10 января 2025, по картам Таро

Расклад таролога на картах. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, десятое января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что сегодняшний день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, десятое января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Жрица"

Это день интуиции и глубоких размышлений, а тарологическая карта подсказывает, что ответы на вопросы внутри вас. Это благоприятное время для самоанализа и поиска гармонии.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Это день перспектив и возможностей, а тарологическая карта символизирует начало чего-то стабильного и важного. Это замечательный период для того, чтобы спланировать новые дела или укрепить свое финансовое состояние.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это день гармонии в личной жизни, а тарологическая карта указывает на взаимопонимание и поддержку. Это прекрасное время для укрепления отношений с родными или улучшения романтических связей.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Солнце"

Это яркий и позитивный день, а тарологическая карта указывает на радость и успех. Это день, когда ваши усилия принесут желаемых результатов, а настроение улучшится.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это день неожиданных событий и перемен, а тарологическая карта обещает новый виток в вашей жизни. Смело идите на встречу переменам, ведь они могут стать началом чего-то важного.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Это день, когда вы почувствуете привкус победы, а тарологическая карта символизирует успех и признание. Ваши усилия, наконец, заметят и оценят по достоинству. Это время для того, чтобы насладиться результатами своего труда и поделиться радостью с близкими людьми.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Луна"

Это день загадок и интуиции, а тарологическая карта советует быть внимательными к деталям. Доверяйте собственным чувствам и не принимайте поспешных решений.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Это день радости и легкости, а тарологическая карта говорит, что общение с близкими принесет вам много хороших эмоций. Это благоприятное время для отдыха с семьей или друзьями.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Император"

Это день порядка и ответственности, а тарологическая карта символизирует силу и контроль. Возьмите на себя инициативу и проявите лидерские качества.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Это день, когда вы почувствуете настоящее удовлетворение от того, чего вы достигли, а тарологическая карта указывает на гармонию и стабильность. Это время для заслуженного отдыха.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта таро "Туз Жезлов"

Это день новых начинаний, а тарологическая карта указывает на прилив энергии и желание действовать. Это благоприятное время для реализации своих идей.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Это день, когда вы захотите уединиться и погрузиться в размышления, а тарологическая карта советует сконцентрироваться на собственных целях. Это благоприятный день для внутреннего роста и анализа собственного пути.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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