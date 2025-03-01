Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 1 березня 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 1 березня 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 1 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що перший день весни підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 1 березня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 1 березня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Відлюдник"
Це день усамітнення і глибокого самоаналізу. Можливо, вам захочеться забути про метушню і ізолюватися, але це допоможе вам знайти внутрішню гармонію. Це сприятливий день для духовних пошуків і навчання.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Місяць"
Це загадковий день, а тарологічна карта вказує на те, що вам заважають йти вперед ваші страхи і сумніви. Але якщо ви будете діяти усвідомлено, ви досягнете успіхів. Будьте уважні до деталей і не приймайте рішення на емоціях.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Лицар Жезлів"
Це енергійний і пристрасний день. Сьогодні вам захочеться щось змінити, але не будуйте довгострокових планів, адже все може змінитися в будь-який момент.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Цей день може принести важливі уроки, тому краще проявити гнучкість, щоб не впустити цінних можливостей.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"
Це день фінансового успіху і матеріального благополуччя. Ви можете отримати приємні сюрпризи, які пов’язані з грошима, але залишитися самотніми.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Трійка Мечів"
Це емоційно важкий день, коли можлива тривога, хвилювання і важкі рішення. Ця тарологічна карта навчить вас відпускати минуле, щоб відкритися для нових можливостей.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Двійка Мечів"
Це день сумнівів і внутрішнього конфлікту. Можливо, ви стоїте перед важким вибором, тому краще почекайте, щоб не припуститися помилки.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Сьогодні дослухайтеся до внутрішнього голосу. Можливо саме інтуїція допоможе вам прийняти правильне рішення.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Вежа"
Це день змін, які можуть здатися руйнівними. Можливо доведеться дещо змінити звичне життя, але це допоможе відкрити шлях до нового.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Світ"
Сьогодні ви можете відчути задоволення і підвести підсумки. Цього дня ви можете познайомитися з новими людьми, вирушити у подорож і отримати неочікувані можливості.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Дев’ятка Жезлів"
Це день обережності. З одного боку ви близькі до здійснення мрій, а з іншого ви відчуваєте, що щось може піти не так. Але не думайте про це, а зосередьтеся на тому, що залежить від вас самих.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Туз Мечів"
Сьогодні вам доведеться прийняти важливе рішення, де потрібні рішучість і ясний розум. Можливо цього дня ви отримаєте нові можливості.
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