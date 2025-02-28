Якому знаку Зодіаку пощастить у вихідні 1-2 березня 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Нарешті зустрічаємо перші вихідні весни! 1 та 2 березня 2025 року, які будуть перебувати під впливом Місяця, що росте, у мрійливому знаку Риби та рішучому Овну, обіцяють потужну енергію удачі. Правда, лише для одного знаку Зодіаку. Як наголошують астрологи, для цього щасливчика субота та неділя будуть сповнені натхнення, романтики та несподіваних приємних подій.

Якому знаку Зодіаку зірки пророкують удачу у вихідні дні 1 та 2 березні — дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

Читайте також:

Лев — справжній щасливчик весняних вихідних

Вихідні стануть періодом магії та див для тих, хто народився під знаком Лева. У ці дні удача стане вашим головним супутником. Ви відчуєте приплив енергії, натхнення та віри в себе.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Що чекати Левам від вихідних 1-2 березня?

Представникам цього знаку Зодіаку варто очікувати на романтичні пригоди. Самотні Леви можуть зустріти людину, яка переверне їхнє життя, а ті, хто вже у стосунках, відкриють новий рівень довіри та пристрасті. Весна, як і вогняний характер Левів, розпалить бажання діяти, тому не соромтеся проявляти ініціативу.

Окрім романтики, зірки пророкують і фінансову удачу. Якщо у вас були вагання щодо нових починань, саме зараз варто зробити перший крок.

Місяць у Рибах підсилить вашу інтуїцію, а його перехід в Овна додасть рішучості — саме той баланс, який потрібен для великих звершень. Головне — вірити у свою зірку, і вона неодмінно приведе вас до успіху.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку слід чекати справжнього прориву в березні 2025 року.

Нагадаємо, також ми розповідали, які знаки Зодіаку розбагатіють у березні 2025 року за Таро.