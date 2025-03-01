Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 1 марта 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 1 марта 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 1 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что первый день весны подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 1 марта 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 1 марта.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Отшельник"
Это день уединения и глубокого самоанализа. Возможно, вам захочется забыть о суете и изолироваться, но это поможет вам обрести внутреннюю гармонию. Это благоприятный день для духовных поисков и обучения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Луна"
Это загадочный день, а тарологическая карта указывает на то, что вам мешают идти вперед ваши страхи и сомнения. Но если вы будете действовать осознанно, вы добьетесь успехов. Будьте внимательны к деталям и не принимайте решения на эмоциях.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Рыцарь Жезлов"
Это энергичный и страстный день. Сегодня вам захочется что-то изменить, но не стройте долгосрочных планов, ведь все может измениться в любой момент.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Паж Кубков"
Этот день может принести важные уроки, поэтому лучше проявить гибкость, чтобы не упустить ценных возможностей.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Девятка Денариев"
Это день финансового успеха и материального благополучия. Вы можете получить приятные сюрпризы, которые связаны с деньгами, но остаться одинокими.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Тройка Мечей"
Это эмоционально трудный день, когда возможна тревога, волнение и трудные решения. Эта тарологическая карта научит вас отпускать прошлое, чтобы открыться для новых возможностей.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Это день сомнений и внутреннего конфликта. Возможно, вы стоите перед трудным выбором, поэтому лучше подождите, чтобы не допустить ошибки.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Сегодня прислушайтесь к внутреннему голосу. Возможно именно интуиция поможет вам принять правильное решение.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Башня"
Это день перемен, которые могут показаться разрушительными. Возможно придется несколько изменить привычную жизнь, но это поможет открыть путь к новому.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Мир"
Сегодня вы можете почувствовать удовлетворение и подвести итоги. В этот день вы можете познакомиться с новыми людьми, отправиться в путешествие и получить неожиданные возможности.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Девятка Жезлов"
Это день осторожности. С одной стороны вы близки к осуществлению мечты, а с другой вы чувствуете, что что-то может пойти не так. Но не думайте об этом, а сосредоточьтесь на том, что зависит от вас самих.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Туз Мечей"
Сегодня вам предстоит принять важное решение, где потребуются решительность и ясный ум. Возможно в этот день вы получите новые возможности.
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