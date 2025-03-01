Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 1 марта 2025, по картам Таро

Расклад на тарологических картах. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 1 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что первый день весны подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 1 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Отшельник"

Это день уединения и глубокого самоанализа. Возможно, вам захочется забыть о суете и изолироваться, но это поможет вам обрести внутреннюю гармонию. Это благоприятный день для духовных поисков и обучения.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Луна"

Это загадочный день, а тарологическая карта указывает на то, что вам мешают идти вперед ваши страхи и сомнения. Но если вы будете действовать осознанно, вы добьетесь успехов. Будьте внимательны к деталям и не принимайте решения на эмоциях.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Это энергичный и страстный день. Сегодня вам захочется что-то изменить, но не стройте долгосрочных планов, ведь все может измениться в любой момент.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Паж Кубков"

Этот день может принести важные уроки, поэтому лучше проявить гибкость, чтобы не упустить ценных возможностей.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Девятка Денариев"

Это день финансового успеха и материального благополучия. Вы можете получить приятные сюрпризы, которые связаны с деньгами, но остаться одинокими.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Это эмоционально трудный день, когда возможна тревога, волнение и трудные решения. Эта тарологическая карта научит вас отпускать прошлое, чтобы открыться для новых возможностей.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Это день сомнений и внутреннего конфликта. Возможно, вы стоите перед трудным выбором, поэтому лучше подождите, чтобы не допустить ошибки.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня прислушайтесь к внутреннему голосу. Возможно именно интуиция поможет вам принять правильное решение.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Башня"

Это день перемен, которые могут показаться разрушительными. Возможно придется несколько изменить привычную жизнь, но это поможет открыть путь к новому.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы можете почувствовать удовлетворение и подвести итоги. В этот день вы можете познакомиться с новыми людьми, отправиться в путешествие и получить неожиданные возможности.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Это день осторожности. С одной стороны вы близки к осуществлению мечты, а с другой вы чувствуете, что что-то может пойти не так. Но не думайте об этом, а сосредоточьтесь на том, что зависит от вас самих.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Мечей"

Сегодня вам предстоит принять важное решение, где потребуются решительность и ясный ум. Возможно в этот день вы получите новые возможности.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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