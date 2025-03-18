Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 18 березня 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 березня 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 18 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 18 березня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 18 березня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Маг"
Це сприятливий день для спілкування з керівництвом, втілення цілей і обговорення важливих питань. Ця тарологічна карта символізує здатність керувати обставинами і направляти свою енергію в потрібне русло.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні удача буде на вашому боці, особливо це стосується особистого життя. Самотні представники цього знака можуть зустріти людину, яка змінить життя, а ті, в кого є партнери, відчують гармонію у стосунках. Також зверніть увагу на здоров’я.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Двійка Жезлів"
Сьогодні ви можете відчути втому і емоційне виснаження, тому краще трохи відпочити. Ця тарологічна карта говорить про внутрішню боротьбу і необхідність зробити вибір.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Зосередьтеся на внутрішніх силах і не покладайтеся сильно на оточення. Ц тарологічна карта говорить про важливість партнерства. Також це день можливостей, але тільки у тому випадку, якщо ви будете рішучими і самостійними.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Ви можете отримати винагороду за свою працю. Можливо у вашому житті з’явиться людина з минулого, яка вплине на ваше майбутнє. В другій половині доби у вашому житті можуть з’явитися значимі події.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Король Мечів"
Цей день може бути удачним для вас, а тарологічна карта вказує на раціональність і здатність вирішувати складні питання. В особистому життя буде гармонія, але проявляйте більше тепла до близьких.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Імператриця"
Уникайте конфліктів, адже цього дня удача не на вашому боці. Тарологічна карта радить бути уважними до близьких і направляти свою енергію у потрібне русло.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Колісниця"
Сьогодні варто бути уважними до фінансів. Не варто купувати щось масштабне, ризикувати або інвестувати в сумнівні проєкти. Також це сприятливий день для творчості.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Вісімка Жезлів"
Ця тарологічна карта говорить про швидкість подій і необхідність оперативно приймати рішення. Також ви можете отримати неочікувані новини, які можуть вплинути на ваше майбутнє.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Дама Жезлів"
Сьогодні будьте уважними, особливо у питанні фінансів, адже тарологічна карта попереджає про можливе шахрайство і сумнівні угоди. Направте свою енергію на зміцнення фізичної форми — займіться спортом або вирушіть на активний відпочинок.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Трійка Кубків"
Це день нових початків і вирішення побутових питань. Також це сприятливий час для спілкування, зустрічей з друзями і зміцнення старих зв’язків. Водночас, передивіться своє оточення і попрощайтеся з тими, хто не грає позитивну роль у вашому житті.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Дев’ятка Кубків"
Цей день закликає вас до змін. Подумайте, від чого варто відмовитися, щоб йти далі, і вирішіть, куди ви хочете рухатися в майбутньому.
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