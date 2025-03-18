Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 18 березня 2025, за картами Таро

Ворожіння на картах Таро на столі. Фото: OSHO Living

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 18 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 18 березня 2025 року.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 18 березня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг"

Це сприятливий день для спілкування з керівництвом, втілення цілей і обговорення важливих питань. Ця тарологічна карта символізує здатність керувати обставинами і направляти свою енергію в потрібне русло.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні удача буде на вашому боці, особливо це стосується особистого життя. Самотні представники цього знака можуть зустріти людину, яка змінить життя, а ті, в кого є партнери, відчують гармонію у стосунках. Також зверніть увагу на здоров’я.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Сьогодні ви можете відчути втому і емоційне виснаження, тому краще трохи відпочити. Ця тарологічна карта говорить про внутрішню боротьбу і необхідність зробити вибір.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Зосередьтеся на внутрішніх силах і не покладайтеся сильно на оточення. Ц тарологічна карта говорить про важливість партнерства. Також це день можливостей, але тільки у тому випадку, якщо ви будете рішучими і самостійними.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Ви можете отримати винагороду за свою працю. Можливо у вашому житті з’явиться людина з минулого, яка вплине на ваше майбутнє. В другій половині доби у вашому житті можуть з’явитися значимі події.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Король Мечів"

Цей день може бути удачним для вас, а тарологічна карта вказує на раціональність і здатність вирішувати складні питання. В особистому життя буде гармонія, але проявляйте більше тепла до близьких.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Імператриця"

Уникайте конфліктів, адже цього дня удача не на вашому боці. Тарологічна карта радить бути уважними до близьких і направляти свою енергію у потрібне русло.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні варто бути уважними до фінансів. Не варто купувати щось масштабне, ризикувати або інвестувати в сумнівні проєкти. Також це сприятливий день для творчості.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Ця тарологічна карта говорить про швидкість подій і необхідність оперативно приймати рішення. Також ви можете отримати неочікувані новини, які можуть вплинути на ваше майбутнє.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Сьогодні будьте уважними, особливо у питанні фінансів, адже тарологічна карта попереджає про можливе шахрайство і сумнівні угоди. Направте свою енергію на зміцнення фізичної форми — займіться спортом або вирушіть на активний відпочинок.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Це день нових початків і вирішення побутових питань. Також це сприятливий час для спілкування, зустрічей з друзями і зміцнення старих зв’язків. Водночас, передивіться своє оточення і попрощайтеся з тими, хто не грає позитивну роль у вашому житті.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Цей день закликає вас до змін. Подумайте, від чого варто відмовитися, щоб йти далі, і вирішіть, куди ви хочете рухатися в майбутньому.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку досягнуть своїх цілей до кінця березня 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку пощастить у березні 2025 року за Таро.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку стануть багатими в березні 2025 року за Таро.