Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 18 марта 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 марта 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 18 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 18 марта 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 18 марта.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Маг"
Это благоприятный день для общения с руководством, воплощения целей и обсуждения важных вопросов. Эта тарологическая карта символизирует способность управлять обстоятельствами и направлять свою энергию в нужное русло.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня удача будет на вашей стороне, особенно это касается личной жизни. Одинокие представители этого знака могут встретить человека, который изменит жизнь, а те, у кого есть партнеры, почувствуют гармонию в отношениях. Также обратите внимание на здоровье.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Двойка Жезлов"
Сегодня вы можете почувствовать усталость и эмоциональное истощение, поэтому лучше немного отдохнуть. Эта тарологическая карта говорит о внутренней борьбе и необходимости сделать выбор.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Двойка Кубков"
Сосредоточьтесь на внутренних силах и не полагайтесь сильно на окружение. Эта тарологическая карта говорит о важности партнерства. Также это день возможностей, но только в том случае, если вы будете решительными и самостоятельными.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Вы можете получить вознаграждение за свой труд. Возможно в вашей жизни появится человек из прошлого, который повлияет на ваше будущее. Во второй половине суток в вашей жизни могут появиться значимые события.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Король Мечей"
Этот день может быть удачным для вас, а тарологическая карта указывает на рациональность и способность решать сложные вопросы. В личной жизни будет гармония, но проявляйте больше тепла к близким.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Императрица"
Избегайте конфликтов, ведь в этот день удача не на вашей стороне. Тарологическая карта советует быть внимательными к близким и направлять свою энергию в нужное русло.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Колесница"
Сегодня стоит быть внимательными к финансам. Не стоит покупать что-то масштабное, рисковать или инвестировать в сомнительные проекты. Также это благоприятный день для творчества.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Восьмерка Жезлов"
Эта тарологическая карта говорит о скорости событий и необходимости оперативно принимать решения. Также вы можете получить неожиданные новости, которые могут повлиять на ваше будущее.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Дама Жезлов"
Сегодня будьте внимательными, особенно в вопросе финансов, ведь тарологическая карта предупреждает о возможном мошенничестве и сомнительных сделках. Направьте свою энергию на укрепление физической формы — займитесь спортом или отправьтесь на активный отдых.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Тройка Кубков"
Это день новых начинаний и решения бытовых вопросов. Также это благоприятное время для общения, встреч с друзьями и укрепления старых связей. В то же время, пересмотрите свое окружение и попрощайтесь с теми, кто не играет положительную роль в вашей жизни.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Девятка Кубков"
Этот день призывает вас к переменам. Подумайте, от чего стоит отказаться, чтобы идти дальше, и решите, куда вы хотите двигаться в будущем.
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