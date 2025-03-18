Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 18 марта 2025, по картам Таро

Гадание на картах Таро на столе. Фото: OSHO Living

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 18 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 18 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг"

Это благоприятный день для общения с руководством, воплощения целей и обсуждения важных вопросов. Эта тарологическая карта символизирует способность управлять обстоятельствами и направлять свою энергию в нужное русло.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня удача будет на вашей стороне, особенно это касается личной жизни. Одинокие представители этого знака могут встретить человека, который изменит жизнь, а те, у кого есть партнеры, почувствуют гармонию в отношениях. Также обратите внимание на здоровье.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Сегодня вы можете почувствовать усталость и эмоциональное истощение, поэтому лучше немного отдохнуть. Эта тарологическая карта говорит о внутренней борьбе и необходимости сделать выбор.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сосредоточьтесь на внутренних силах и не полагайтесь сильно на окружение. Эта тарологическая карта говорит о важности партнерства. Также это день возможностей, но только в том случае, если вы будете решительными и самостоятельными.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Вы можете получить вознаграждение за свой труд. Возможно в вашей жизни появится человек из прошлого, который повлияет на ваше будущее. Во второй половине суток в вашей жизни могут появиться значимые события.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Король Мечей"

Этот день может быть удачным для вас, а тарологическая карта указывает на рациональность и способность решать сложные вопросы. В личной жизни будет гармония, но проявляйте больше тепла к близким.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Императрица"

Избегайте конфликтов, ведь в этот день удача не на вашей стороне. Тарологическая карта советует быть внимательными к близким и направлять свою энергию в нужное русло.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня стоит быть внимательными к финансам. Не стоит покупать что-то масштабное, рисковать или инвестировать в сомнительные проекты. Также это благоприятный день для творчества.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Эта тарологическая карта говорит о скорости событий и необходимости оперативно принимать решения. Также вы можете получить неожиданные новости, которые могут повлиять на ваше будущее.

Знак Зодиака Стрелец Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дама Жезлов"

Сегодня будьте внимательными, особенно в вопросе финансов, ведь тарологическая карта предупреждает о возможном мошенничестве и сомнительных сделках. Направьте свою энергию на укрепление физической формы — займитесь спортом или отправьтесь на активный отдых.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Это день новых начинаний и решения бытовых вопросов. Также это благоприятное время для общения, встреч с друзьями и укрепления старых связей. В то же время, пересмотрите свое окружение и попрощайтесь с теми, кто не играет положительную роль в вашей жизни.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Этот день призывает вас к переменам. Подумайте, от чего стоит отказаться, чтобы идти дальше, и решите, куда вы хотите двигаться в будущем.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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