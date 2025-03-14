Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 14 березня 2025, за картами Таро

Людина, яка ворожить на колоді карт Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 14 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 14 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Це день завершення і підведення підсумків. Можливо ви довго трималися за щось, що вже давно не має сенсу, але настав час відпустити це. Це може бути пов’язане з особистими стосунками або роботою.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Це день можливостей, в який можливі певні ризики. Можливо сьогодні ви отримаєте цікаві пропозиції в роботі або зустрінетесь з людиною, з якою можете почати серйозні стосунки.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Сьогодні може бути напружений день, адже ця тарологічна карта попереджає про можливі непорозуміння або навіть поразки. Також цього дня краще уникати непотрібних конфліктів.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це теплий і гармонійний день, адже тарологічна карта символізує радість, сімейне благополуччя і глибокі емоційні зв’язки. Можливо у вас буде приємна зустріч, ви зміцнете стосунки або закінчити важливу справу. Також це сприятливий день для того, щоб провести його з близькими.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Сьогодні краще звернути увагу на стабільність, адже ця тарологічна карта говорить про матеріальне благополуччя і сімейні цінності. Знайдіть час для відпочинку і цініть звичайні речі.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дев’ятка Жезлів"

Це буде чергове випробування на міцність, адже ця тарологічна карта вказує на втому. Можливо ви вже так близько до завершення довгого шляху, але наостанок буде дуже важко.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Це динамічний день, який наповнений обговореннями і суперечками, а тарологічна карта закликає бути чесними і рішучими. Але не варто бути надмірно емоційними і нав’язувати свою точку зору іншим людям.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Трійка Денарієв"

Цей день пов’язаний з роботою і навчанням, а тарологічна карта вказує на важливість розвивати свої навички і працювати в колективі. Можливо у вас з’явиться шанс покращити знання або отримати корисні контакти. Також це сприятливий день для спільних проєктів.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Король Кубків"

Сьогодні ви будете надто емоційними, а тарологічна карта говорить про глибоке розуміння себе і оточуючих. Можливо хтось з близьких потребує вашої поради або підтримки.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні ви зможете насолодитися плодами своєї праці, а ця тарологічна карта символізує стабільність і матеріальне благополуччя. Можливо сьогодні варто зробити приємну покупку або відпочити.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Сьогоднішній день принесе вам сплеск енергії і натхнення, адже ця тарологічна карта символізує початок, сміливі ідеї та інтузіазм. Можливо у вас з’явиться можливість змінити життя.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховний Жрець"

Зверніть увагу на духовний розвиток, адже ця тарологічна карта вказує на важливість мудрості та традицій. Можливо вам доведеться прийняти важливе рішення. Також корисно буде звернутися по пораду до вчителів або авторитетних людей.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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