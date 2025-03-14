Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 14 марта 2025, по картам Таро

Человек, который гадает на колоде карт Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 14 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 14 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Это день завершения и подведения итогов. Возможно вы долго держались за что-то, что уже давно не имеет смысла, но пришло время отпустить это. Это может быть связано с личными отношениями или работой.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Это день возможностей, в который возможны определенные риски. Возможно сегодня вы получите интересные предложения в работе или встретитесь с человеком, с которым можете начать серьезные отношения.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Сегодня может быть напряженный день, ведь эта тарологическая карта предупреждает о возможных недоразумениях или даже поражениях. Также в этот день лучше избегать ненужных конфликтов.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это теплый и гармоничный день, ведь тарологическая карта символизирует радость, семейное благополучие и глубокие эмоциональные связи. Возможно у вас будет приятная встреча, вы укрепите отношения или закончите важное дело. Также это благоприятный день для того, чтобы провести его с близкими.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Денариев"

Сегодня лучше обратить внимание на стабильность, ведь эта тарологическая карта говорит о материальном благополучии и семейных ценностях. Найдите время для отдыха и цените обычные вещи.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Это будет очередное испытание на прочность, ведь эта тарологическая карта указывает на усталость. Возможно вы уже так близко к завершению долгого пути, но напоследок будет очень тяжело.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Это динамичный день, который наполнен обсуждениями и спорами, а тарологическая карта призывает быть честными и решительными. Но не стоит быть чрезмерно эмоциональными и навязывать свою точку зрения другим людям.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Тройка Денариев"

Этот день связан с работой и обучением, а тарологическая карта указывает на важность развивать свои навыки и работать в коллективе. Возможно у вас появится шанс улучшить знания или получить полезные контакты. Также это благоприятный день для совместных проектов.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Король Кубков"

Сегодня вы будете чересчур эмоциональными, а тарологическая карта говорит о глубоком понимании себя и окружающих. Возможно кто-то из близких нуждается в вашем совете или поддержке.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня вы сможете насладиться плодами своего труда, а эта тарологическая карта символизирует стабильность и материальное благополучие. Возможно сегодня стоит сделать приятную покупку или отдохнуть.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Сегодняшний день принесет вам всплеск энергии и вдохновения, ведь эта тарологическая карта символизирует начало, смелые идеи и интузиазм. Возможно у вас появится возможность изменить жизнь.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховный Жрец"

Обратите внимание на духовное развитие, ведь эта тарологическая карта указывает на важность мудрости и традиций. Возможно вам придется принять важное решение. Также полезно будет обратиться за советом к учителям или авторитетным людям.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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