Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 14 марта 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 марта 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 14 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 14 марта 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 14 марта.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Десятка Мечей"
Это день завершения и подведения итогов. Возможно вы долго держались за что-то, что уже давно не имеет смысла, но пришло время отпустить это. Это может быть связано с личными отношениями или работой.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Паж Жезлов"
Это день возможностей, в который возможны определенные риски. Возможно сегодня вы получите интересные предложения в работе или встретитесь с человеком, с которым можете начать серьезные отношения.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Пятерка Мечей"
Сегодня может быть напряженный день, ведь эта тарологическая карта предупреждает о возможных недоразумениях или даже поражениях. Также в этот день лучше избегать ненужных конфликтов.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Это теплый и гармоничный день, ведь тарологическая карта символизирует радость, семейное благополучие и глубокие эмоциональные связи. Возможно у вас будет приятная встреча, вы укрепите отношения или закончите важное дело. Также это благоприятный день для того, чтобы провести его с близкими.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Десятка Денариев"
Сегодня лучше обратить внимание на стабильность, ведь эта тарологическая карта говорит о материальном благополучии и семейных ценностях. Найдите время для отдыха и цените обычные вещи.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Девятка Жезлов"
Это будет очередное испытание на прочность, ведь эта тарологическая карта указывает на усталость. Возможно вы уже так близко к завершению долгого пути, но напоследок будет очень тяжело.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
Это динамичный день, который наполнен обсуждениями и спорами, а тарологическая карта призывает быть честными и решительными. Но не стоит быть чрезмерно эмоциональными и навязывать свою точку зрения другим людям.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Тройка Денариев"
Этот день связан с работой и обучением, а тарологическая карта указывает на важность развивать свои навыки и работать в коллективе. Возможно у вас появится шанс улучшить знания или получить полезные контакты. Также это благоприятный день для совместных проектов.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Король Кубков"
Сегодня вы будете чересчур эмоциональными, а тарологическая карта говорит о глубоком понимании себя и окружающих. Возможно кто-то из близких нуждается в вашем совете или поддержке.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Дама Денариев"
Сегодня вы сможете насладиться плодами своего труда, а эта тарологическая карта символизирует стабильность и материальное благополучие. Возможно сегодня стоит сделать приятную покупку или отдохнуть.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Сегодняшний день принесет вам всплеск энергии и вдохновения, ведь эта тарологическая карта символизирует начало, смелые идеи и интузиазм. Возможно у вас появится возможность изменить жизнь.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Верховный Жрец"
Обратите внимание на духовное развитие, ведь эта тарологическая карта указывает на важность мудрости и традиций. Возможно вам придется принять важное решение. Также полезно будет обратиться за советом к учителям или авторитетным людям.
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