Свято Петра і Павла 2026: красиві листівки, побажання миру та щастя

Святкування Дня Петра і Павла. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Одне з найважливіших православних свят літа — День святих апостолів Петра і Павла — українці традиційно відзначають 29 червня. Цю святкову дату заведено проводити у колі близьких, а також обов'язково вітати один одного теплими словами.

Новини.LIVE ділиться красивими листівками та душевними привітаннями у прозі та віршах зі святом Петра і Павла 2026.

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 у віршах українською мовою

День Петра й Павла —

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

З Днем апостолів святих —

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб горя не знать!

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай —

І буде краще, це ти знай!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

З Днем Петра і Павла 2026: щира проза та побажання щастя

Щиро вітаю зі святом святих апостолів Петра і Павла! Нехай міцна віра додає сил, а щира молитва знаходить відгук на небесах.

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Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, душевного спокою, миру та здійснення найзаповітніших бажань. Зі святом Петра і Павла!

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Зі святом святих апостолів Петра і Павла! Бажаю міцного здоров'я, щоденної радості, родинного затишку та Божого благословення.

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Вітаю з Днем апостолів Петра і Павла! Нехай віра допомагає долати будь-які труднощі, надія дарує впевненість у завтрашньому дні, а любов зігріває серце.

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Світлого вам свята! Нехай у домі панують злагода й достаток, рідні будуть здоровими та щасливими.

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Зі святом апостолів Петра і Павла! Від щирого серця бажаю, щоб у вашому домі завжди панували спокій і любов, а всі негаразди та турботи залишалися осторонь.

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Нехай кожен день приносить добрі новини, теплі посмішки та радісні миті. Зі святом Петра і Павла!

Листівки до свята Петра і Павла 2026

Листівки до свята Петра і Павла 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Петра і Павла 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Петра і Павла 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми ділилися, що варто зробити у свято Петра і Павла, щоб увесь рік був щасливий та багатий.

Також дізнавайтеся, що категорично не можна робити у День Петра і Павла, щоб не накликати біду.