Коли сонячне затемнення 2025 — як воно впливає на здоров'я, що не можна робити

Сонячне затемнення на нічному небі. Фото: Pinterest

Сьогодні, 29 березня 2024 року, відбудеться неймовірне астрономічне явище — сонячне затемнення, яке неабияк впливає на людей. Ми розповідаємо, як це явище відображається на людях і що категорично не можна робити під час затемнення.

Новини.LIVE розповідає детально про це явище.

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Стан очей

Сонячне затемнення стає особливо небезпечним у тому випадку, якщо ви дивитеся прямо на Сонце, не маючи якогось захисту для очей. Це може спровокувати розвиток "сонячної ретинопатії", тобто, сітківка ока пошкоджується, через що людина перед собою бачить нечіткі картинки.

Повна фаза сонячного затемнення. Фото: Pinterest

Емоційний стан

Це астрономічне явище також може впливати і на емоційний стан людини, викликаючи певні порушення. До того ж, сонячне затемнення може спровокувати сплеск взаємодії і відчуття єдності. Якщо людина страждає від психічних розладів, у неї може змінюватися поведінка через підвищення рівня пролактину.

Фізіологічний стан

Сонячне затемнення може впливати на стан здоров’я людей, які є метеозалежними.

Жінка, яка тримається за голову. Фото: ABC

Що категорично не можна робити у сонячне затемнення

Якщо ви хочете спостерігати за сонячним затемненням, обов’язково одягайте сонцезахисні окуляри, щоб не нашкодити своїм очам і не зіпсувати зір. Цього дня категорично не варто займатися важкою фізичною працею і починати робити щось нове.

Крім того, не можна вирушати у далекі поїздки, адже в дорозі може щось погане статися. Ще в сонячне затемнення краще не давати і не позичати гроші, адже так можна спровокувати виникнення проблем із фінансовою складовою.

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