Когда солнечное затмение 2025 — как оно влияет на здоровье, что нельзя делать

Солнечное затмение на ночном небе. Фото: Pinterest

Сегодня, 29 марта 2024 года, состоится невероятное астрономическое явление — солнечное затмение, которое оказывает большое влияние на людей. Мы рассказываем, как это явление отражается на людях и что категорически нельзя делать во время затмения.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом явлении.

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Состояние глаз

Солнечное затмение становится особенно опасным в том случае, если вы смотрите прямо на Солнце, не имея какой-то защиты для глаз. Это может спровоцировать развитие "солнечной ретинопатии", то есть, сетчатка глаза повреждается, из-за чего человек перед собой видит нечеткие картинки.

Полная фаза солнечного затмения. Фото: Pinterest

Эмоциональное состояние

Это астрономическое явление также может влиять и на эмоциональное состояние человека, вызывая определенные нарушения. К тому же, солнечное затмение может спровоцировать всплеск взаимодействия и ощущение единства. Если человек страдает от психических расстройств, у него может меняться поведение из-за повышения уровня пролактина.

Физиологическое состояние

Солнечное затмение может влиять на состояние здоровья людей, которые являются метеозависимыми.

Женщина, которая держится за голову. Фото: ABC

Что категорически нельзя делать в солнечное затмение

Если вы хотите наблюдать за солнечным затмением, обязательно надевайте солнцезащитные очки, чтобы не навредить своим глазам и не испортить зрение. В этот день категорически не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и начинать делать что-то новое.

Кроме того, нельзя отправляться в дальние поездки, ведь в дороге может что-то плохое произойти. Еще в солнечное затмение лучше не давать и не занимать деньги, ведь так можно спровоцировать возникновение проблем с финансовой составляющей.

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