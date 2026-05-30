Таро-прогноз на повню 31 травня 2026: які знаки Зодіаку опиняться в епіцентрі змін

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яких очікує період великих змін, які запустить повний Місяць у знаку Стрільця 31 травня. Це буде час рішень, несподіваних шансів та важливих життєвих поворотів.

Новини.LIVE розповідає, хто опинився у списку та що ж доля їм готує.

Близнюки — карта Таро "Вісімка Кубків"

Повня принесе вам завершення якоїсь життєво історії. Це може стосуватися роботи, дружби чи навіть певного способу життя. У найближчі дні ви отримаєте знак, який допоможе остаточно ухвалити рішення. Не ігноруйте внутрішнє відчуття, що настав час рухатися далі.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

На вас чекають несподівані повороти подій найближчі дні. "Колесо Фортуни" говорить про те, що обставини можуть різко змінитися на вашу користь. Важливо швидко реагувати на можливості. Не відкладайте відповіді. Удача працюватиме на вашому боці.

Терези — карта Таро "Суд"

"Суд" говорить про доленосне усвідомлення або подію, яка допоможе остаточно закрити старий розділ життя. Ви можете отримати важливу звістку, відповідь на питання, яке давно не давало спокою, або шанс виправити минулу помилку. Повня допоможе побачити ситуацію без ілюзій.

Скорпіон — карта Таро "Шістка Жезлів"

Для вас зміни будуть пов'язані з визнанням і перемогою. Те, над чим ви працювали останні місяці, може нарешті принести результат. Утім, не варто зупинятися після першого успіху. Використайте цей період для закріплення своїх позицій.

Стрілець — карта Таро "Дурень"

"Дурень" віщує вам надзвичайно цікаві зміни у житті. Повня підштовхне до нового початку. Це може бути навчання, подорож, переїзд або рішення ризикнути там, де раніше ви не наважувалися. Не бійтеся зробити крок у невідомість.

Риби — карта Таро "Трійка Пентаклів"

Ваші зміни будуть пов'язані з людьми. У період повного Місяця на вас чекає співпраця, яка може виявитися набагато важливішою, ніж здається на перший погляд. Чим більше ви будете відкриті до спілкування, тим цікавішими виявляться результати.

