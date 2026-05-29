Таро-прогноз на вихідні 30-31 травня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким усміхнеться велика удача в останні вихідні травня. Для когось це буде грошовий сюрприз, для когось — хороші новини, а когось чекають щасливі збіги обставин.

Новини.LIVE розповідає, хто ж головні щасливчики вихідних, 30 та 31 травня.

Близнюки — карта Таро "Вісімка Жезлів"

Вихідні будуть надзвичайно активними та насиченими на події. Можлива несподівана новина, пропозиція або запрошення, що змінить ваші плани. Те, що спочатку здасться випадковістю, насправді швидко виявиться вигідним шансом. Ви можете опинитися в правильному місці в правильний момент, і це дасть результат, на який ви навіть не розраховували. Не бійтеся спонтанності.

Скорпіон — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ваші вихідні будуть пов'язані із родиною та важливими побутовими рішеннями. Можливі приємні новини щодо грошей, подарунків або допомоги від близьких. Не закривайтеся в собі. Чим більше ви будете відкритими до емоцій, тим більше приємних моментів отримаєте.

Діва — карта Таро "Паж Мечів"

"Паж Мечів" говорить про новини, які змінять погляд на ситуацію. Ви можете дізнатися щось важливе випадково або почути фразу, яка дасть відповідь на давнє питання. У ці дні ваша сила у логіці, уважності та здатності бачити деталі, які інші ігнорують.

Читайте також:

Водолій — карта Таро "Зірка"

"Зірка" каже про щасливий збіг обставин. Для вас вихідні можуть принести відчуття внутрішнього полегшення або несподіваний шанс, пов'язаний із творчістю, навчанням чи особистими планами. Дозвольте собі мріяти.

Стрілець — карта Таро "Лицар Кубків"

Субота та неділя пройдуть у легкому та навіть романтичному настрої. "Лицар Кубків" показує приємні зустрічі, щирі розмови і можливість відновити гармонію у стосунках. Можлива несподівана увага від людини, яка давно симпатизує вам, або приємний жест від близьких. Також це хороший час для творчості. Не закривайтеся в собі.

Також ділимося іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Які знаки Зодіаку здійснять заповітні мрії до кінця травня.

Кому зі знаків Зодіаку повня 31 травня відкриє грошовий потік.

Яким знакам Зодіаку пощастить у коханні в червні 2026 року.