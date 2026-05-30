Таро-прогноз на полнолуние 31 мая 2026: какие знаки Зодиака окажутся в эпицентре перемен

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которых ожидает период больших перемен, которые запустит полная Луна в знаке Стрельца 31 мая. Это будет время решений, неожиданных шансов и важных жизненных поворотов.

Новини.LIVE рассказывает, кто оказался в списке и что же судьба им готовит.

Близнецы — карта Таро "Восьмерка Кубков"

Полнолуние принесет вам завершение какой-то жизненной истории. Это может касаться работы, дружбы или даже определенного образа жизни. В ближайшие дни вы получите знак, который поможет окончательно принять решение. Не игнорируйте внутреннее ощущение, что пришло время двигаться дальше.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Вас ждут неожиданные повороты событий ближайшие дни. "Колесо Фортуны" говорит о том, что обстоятельства могут резко измениться в вашу пользу. Важно быстро реагировать на возможности. Не откладывайте ответы на потом. Удача будет работать на вашей стороне.

Весы — карта Таро "Суд"

"Суд" говорит о судьбоносном осознании или событии, которое поможет окончательно закрыть старую главу жизни. Вы можете получить важное известие, ответ на вопрос, который давно не давал покоя, или шанс исправить прошлую ошибку. Полнолуние поможет увидеть ситуацию без иллюзий.

Скорпион — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Для вас перемены будут связаны с признанием и победой. То, над чем вы работали последние месяцы, может наконец-то принести результат. Впрочем, не стоит останавливаться после первого успеха. Используйте этот период для закрепления своих позиций.

Стрелец — карта Таро "Дурак"

"Дурак" предвещает вам очень интересные изменения в жизни. Полнолуние подтолкнет к новому началу. Это может быть обучение, путешествие, переезд или решение рискнуть там, где раньше вы не решались. Не бойтесь сделать шаг в неизвестность.

Рыбы — карта Таро "Тройка Пентаклей"

Ваши перемены будут связаны с людьми. В период Полнолуния вас ждет сотрудничество, которое может оказаться гораздо более важным, чем кажется на первый взгляд. Чем больше вы будете открыты к общению, тем интереснее окажутся результаты.

