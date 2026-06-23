Що не можна робити на Івана Купала 24 червня: накличете злидні та нещастя

Заборони на свято Івана Купала. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

У ніч із 23 на 24 червня українці зустрічають одне з найзагадковіших та найколоритніших свят — Івана Купала. Наші предки у цей час запалювали багаття, плели вінки та збирали цілющі трави. Водночас існували суворі заборони, яких намагалися дотримуватися, аби не накликати на родину негаразди. Деякі з цих народних пересторог збереглися донині.

Новини.LIVE розповідає, що не варто робити на Івана Купала 24 червня, щоб не відлякати добробут і щастя.

Важливі заборони на Івана Купала 24 червня

Наші пращури вірили, що купальська ніч має особливу силу, що могла вплинути на долю людини та весь наступний рік. День після ночі також мав багато пересторог, щоб нещастя та злидні не могли "проникнути" у життя.

24 червня категорично не можна:

Стригти волосся

Волосся символізує життєву силу та добру долю. Якщо стригтися на Івана Купала, можна "відрізати" удачу.

Носити темний та чорний одяг

Брудні, старі або заношені речі здатні притягнути бідність, а чорний колір — сумні події. Наші предки намагалися вдягатися у світлий, чистий та святковий одяг.

Сваритися

Купальська ніч вважалася часом очищення та оновлення. Тому сварки, образи, лихослів'я чи злі побажання могли, за повір'ями, повернутися до людини сторицею. Казали, що той, хто посвариться на Івана Купала, ризикує провести у конфліктах увесь рік.

Скаржитися на життя та сумувати

Скарги на долю та сльози могли притягнути ще більше випробувань.

Обманювати

Брехня у купальські дні може обернутися обманом з боку інших або нещастями.

Підіймати знайдені гроші

Наші предки остерігалися брати чужі монети чи купюри, оскільки вважали, що разом із ними можна принести до оселі чужі проблеми, невдачі та фінансові труднощі.

Позичати та брати гроші в борг

Так можна ненароком віддати власний достаток, щастя та сімейний добробут.

Спати у купальську ніч

У давнину люди вірили, що в цей час на землю виходить усіляка нечисть, тому намагалися не засинати до світанку, щоб злі сили не могла зашкодити. Люди збиралася біля багать, співала пісень і проводила обрядові дійства, вважаючи, що це допоможе захистити дім від усього злого.

Купатися

За народними повір'ями, ввечері 23 червня небажано заходити у річки, озера чи інші водойми. Натомість ранкове купання 24 червня вважалося корисним і навіть цілющим. Люди вірили, що вода на світанку може подарувати міцне здоров'я, красу, життєві сили та щасливі зміни.

Раніше ми писали, як плести вінок на Івана Купала та які трави й квіти можна вплітати у купальський вінок.

Також ділимося з вами теплими та красивими привітаннями зі святом Івана Купала, які подарують усмішку вашим близьким.