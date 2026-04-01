Рожева повня 2 квітня 2026 подарує щире кохання цим знакам Зодіаку

Зодіакальне коло та закохана пара. Колаж: Новини.LIVE

Вже 2 квітня на нас чекає особлива астрологічна подія — Рожевий повний Місяць у Терезах — знаку, що відповідає за партнерство, почуття і глибокі емоційні зв'язки. Цей період буде одним з найсильніших у році для нових знайомств та романтичних почуттів. А для п'яти знаків Зодіаку він може стати доленосним.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола ця повня подарує справжнє кохання.

Близнюки

Саме вам повний Місяць 2 квітня дає найяскравіший шанс почати нову романтичну історію. Це може бути як нове знайомство, так і зустріч з людиною, яку ви раніше не помічали. Якщо з'явиться симпатія, дайте їй шанс розвинутися.

Терези

Ви опинитеся в центрі любовних подій. Повня підсилить ваш магнетизм та привабливість. Можливе знайомство, яке швидко перейде з легкого спілкування у щось значно глибше. Будьте собою.

Скорпіон

Для вас цей період починається з внутрішніх змін, які відкривають двері до кохання. Астрологи відзначають: після цієї повні у ваше життя може увійти людина, яка змінить уявлення про стосунки. Це не буде поверхневе захоплення. Не закривайтеся.

Стрілець

Вам захочеться жити яскравіше і відчувати більше. Це період несподіваних симпатій, коли ви можете закохатися у людину, яка зовсім не у вашому звичному типажі. Дозвольте подіям розвиватися природно. Легкість і відкритість приведуть вас до нових почуттів.

Водолій

Для вас ця повня стає точкою переходу від сумнівів до ясності. Зараз ви можете зрозуміти, хто вам дійсно потрібен поруч. Ймовірне знайомство, яке одразу дасть відчуття правильності. Не ігноруйте інтуїцію.

