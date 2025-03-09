День народження Тараса Шевченка — 10 великих цитат Кобзаря, які має знати кожен українець

Тарас Шевченко пише листа. Колаж: Новини.LIVE

У цю неділю, 9 березня, Україна відзначає 211-й день народження Тараса Шевченка — великого поета, художника, мислителя та символа боротьби багатьох поколінь українців за свободу та незалежність. Навіть сьогодні його слова актуальні, вселяють віру та надію у серця. У важкі часи, які ми переживаємо, вони зміцнюють дух та спонукають до дії.

Згадуємо 10 найпотужніших цитат Кобзаря про Україну та волю, боротьбу та незалежність, які має знати кожен.

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Слова Тараса Шевченка — це не просто поезія. Це дороговказ для всіх поколінь українців. Вони вчать нас любити свою землю, боротися за її свободу та не втрачати віри в перемогу.

1. "Борітеся — поборете, вам Бог помагає!"

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Ці рядки з поеми "Кавказ" — один із найвідоміших закликів Шевченка до боротьби. Вони набули нового сенсу, коли у вересні 2022 року під час звільнення Балаклії українські воїни зірвали російський плакат і під ним відкрився цей напис. Це пророцтво, яке справджується: правда на нашому боці, а отже — перемога неминуча.

2. "Здається — кращого немає…"

Здається — кращого немає Нічого в Бога, як Дніпро Та наша славная країна…

Краса України — у її природі та людях. Наші ріки, степи, гори та безкраї лани — це не просто пейзажі, а символ незламного духу.

3. "Нема на світі України, немає другого Дніпра..."

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра

Сьогодні цей заклик — нагадування, не шукайте кращої долі за кордоном, бо щастя знайдете тільки вдома.

4. "Я так її, я так люблю мою Україну..."

Я так її, я так люблю Мою Україну убогу, Що проклену святого Бога, За неї душу погублю!

Ці рядки передають безмежну любов Шевченка до України. Сьогодні мільйони українців відчувають те саме і тисячі доводять свою любов на полі бою, готові віддати життя за державу.

Тарас Шевченко пише за столом. Фото: google.com

5. "Свою Україну любіть… За неї Господа моліть"

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте, В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.

Справжня любов до України — це не тільки пишатися нею у мирний час, а й стояти за неї в найтемніші дні.

6. "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…"

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

Українська культура, історія та традиції — це те, що робить нас сильними. Вони не зникнуть, допоки ми їх бережемо й передаємо наступним поколінням.

7. "Холоне серце, як згадаю, що не в Украйні поховають"

Холоне серце, як згадаю, Що не в Украйні поховають, Що не в Украйні буду жить, Людей і Господа любить.

Для Шевченка Україна була не просто місцем народження — вона була його душею. Ці рядки про біль вигнання та тугу за рідним краєм. Кобзар, вигнаний у заслання, мріяв повернутися додому, як і тисячі українців сьогодні.

8. "Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий"

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий

У цих словах — гордість за українські простори, які завжди були символом свободи. Вони звучать як побажання, щоб наша земля завжди залишалася українською, а її голос був сильним.

9. "Любітеся, брати мої, Украйну любіте…"

Любітеся, брати мої, Украйну любіте, І за неї, безталанну, Господа моліте.

Єдність — запорука перемоги. Лише разом українці здатні вистояти перед будь-якими викликами.

10. "Я всю мізерію оддав..."

Я всю мізерію оддав Моїй Україні-небозі.

Сьогодні ми продовжуємо шлях, про який писав Кобзар. І як ніколи важливо пам'ятати: Борітеся — поборете! І оживе добра слава, Слава України!

Портрет Тараса Шевченка. Фото: google.com

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