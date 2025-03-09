День рождения Тараса Шевченко — 10 великих цитат Кобзаря, которые должен знать каждый украинец

Про Украину и волю — 10 цитат Шевченко, поднимающих боевой дух
В это воскресенье, 9 марта, Украина отмечает 211-й день рождения Тараса Шевченко — великого поэта, художника, мыслителя и символа борьбы многих поколений украинцев за свободу и независимость. Даже сегодня его слова актуальны, вселяют веру и надежду в сердца. В трудные времена, которые мы переживаем, они укрепляют дух и побуждают к действию.
Вспоминаем 10 самых мощных цитат Кобзаря об Украине и свободе, борьбе и независимости, которые должен знать каждый.
10 цитат Тараса Шевченко, которые поднимают боевой дух
Слова Тараса Шевченко — это не просто поэзия. Это указатель для всех поколений украинцев. Они учат нас любить свою землю, бороться за ее свободу и не терять веры в победу.
1. "Борітеся — поборете, вам Бог помагає!"
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Эти строки из поэмы "Кавказ" — один из самых известных призывов Шевченко к борьбе. Они приобрели новый смысл, когда в сентябре 2022 года во время освобождения Балаклеи украинские воины сорвали российский плакат и под ним открылась эта надпись. Это пророчество, которое сбывается: правда на нашей стороне, а значит — победа неизбежна.
2. "Здається — кращого немає…"
Здається — кращого немає Нічого в Бога, як Дніпро Та наша славная країна…
Красота Украины — в ее природе и людях. Наши реки, степи, горы и бескрайние поля — это не просто пейзажи, а символ несокрушимого духа.
3. "Нема на світі України, немає другого Дніпра..."
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра
Сегодня этот призыв — напоминание, не ищите лучшей судьбы за рубежом, потому что счастье найдете только дома.
4. "Я так її, я так люблю мою Україну..."
Я так її, я так люблю Мою Україну убогу, Що проклену святого Бога, За неї душу погублю!
Эти строки передают безграничную любовь Шевченко к Украине. Сегодня миллионы украинцев чувствуют то же самое и тысячи доказывают свою любовь на поле боя, готовые отдать жизнь за государство.
5 "Свою Україну любіть… За неї Господа моліть"
Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте, В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
Настоящая любовь к Украине — это не только гордиться ею в мирное время, но и стоять за нее в самые темные дни.
6. "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…"
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Украинская культура, история и традиции — это то, что делает нас сильными. Они не исчезнут, пока мы их бережем и передаем следующим поколениям.
7. "Холоне серце, як згадаю, що не в Украйні поховають"
Холоне серце, як згадаю, Що не в Украйні поховають, Що не в Украйні буду жить, Людей і Господа любить.
Для Шевченко Украина была не просто местом рождения — она была его душой. Эти строки о боли изгнания и тоске по родному краю. Кобзарь, изгнанный в ссылку, мечтал вернуться домой, как и тысячи украинцев сегодня.
8. "Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий"
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий
В этих словах — гордость за украинские просторы, которые всегда были символом свободы. Они звучат как пожелание, чтобы наша земля всегда оставалась украинской, а ее голос был сильным.
9. "Любітеся, брати мої, Украйну любіте…"
Любітеся, брати мої, Украйну любіте, І за неї, безталанну, Господа моліте.
Единство — залог победы. Только вместе украинцы способны выстоять перед любыми вызовами.
10. "Я всю мізерію оддав..."
Я всю мізерію оддав Моїй Україні-небозі.
Сегодня мы продолжаем путь, о котором писал Кобзарь. И как никогда важно помнить: Борітеся — поборете! І оживе добра слава, Слава України!
Также предлагаем ознакомиться с календарем праздников на март 2025 года, чтобы не пропустить важные даты и события.
Читайте Новини.LIVE!