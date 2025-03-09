День рождения Тараса Шевченко — 10 великих цитат Кобзаря, которые должен знать каждый украинец

Тарас Шевченко пишет письмо. Коллаж: Новини.LIVE

В это воскресенье, 9 марта, Украина отмечает 211-й день рождения Тараса Шевченко — великого поэта, художника, мыслителя и символа борьбы многих поколений украинцев за свободу и независимость. Даже сегодня его слова актуальны, вселяют веру и надежду в сердца. В трудные времена, которые мы переживаем, они укрепляют дух и побуждают к действию.

Вспоминаем 10 самых мощных цитат Кобзаря об Украине и свободе, борьбе и независимости, которые должен знать каждый.

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Слова Тараса Шевченко — это не просто поэзия. Это указатель для всех поколений украинцев. Они учат нас любить свою землю, бороться за ее свободу и не терять веры в победу.

1. "Борітеся — поборете, вам Бог помагає!"

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Эти строки из поэмы "Кавказ" — один из самых известных призывов Шевченко к борьбе. Они приобрели новый смысл, когда в сентябре 2022 года во время освобождения Балаклеи украинские воины сорвали российский плакат и под ним открылась эта надпись. Это пророчество, которое сбывается: правда на нашей стороне, а значит — победа неизбежна.

2. "Здається — кращого немає…"

Здається — кращого немає Нічого в Бога, як Дніпро Та наша славная країна…

Красота Украины — в ее природе и людях. Наши реки, степи, горы и бескрайние поля — это не просто пейзажи, а символ несокрушимого духа.

3. "Нема на світі України, немає другого Дніпра..."

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра

Сегодня этот призыв — напоминание, не ищите лучшей судьбы за рубежом, потому что счастье найдете только дома.

4. "Я так її, я так люблю мою Україну..."

Я так її, я так люблю Мою Україну убогу, Що проклену святого Бога, За неї душу погублю!

Эти строки передают безграничную любовь Шевченко к Украине. Сегодня миллионы украинцев чувствуют то же самое и тысячи доказывают свою любовь на поле боя, готовые отдать жизнь за государство.

Тарас Шевченко пишет за столом. Фото: google.com

5 "Свою Україну любіть… За неї Господа моліть"

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте, В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.

Настоящая любовь к Украине — это не только гордиться ею в мирное время, но и стоять за нее в самые темные дни.

6. "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…"

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

Украинская культура, история и традиции — это то, что делает нас сильными. Они не исчезнут, пока мы их бережем и передаем следующим поколениям.

7. "Холоне серце, як згадаю, що не в Украйні поховають"

Холоне серце, як згадаю, Що не в Украйні поховають, Що не в Украйні буду жить, Людей і Господа любить.

Для Шевченко Украина была не просто местом рождения — она была его душой. Эти строки о боли изгнания и тоске по родному краю. Кобзарь, изгнанный в ссылку, мечтал вернуться домой, как и тысячи украинцев сегодня.

8. "Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий"

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий

В этих словах — гордость за украинские просторы, которые всегда были символом свободы. Они звучат как пожелание, чтобы наша земля всегда оставалась украинской, а ее голос был сильным.

9. "Любітеся, брати мої, Украйну любіте…"

Любітеся, брати мої, Украйну любіте, І за неї, безталанну, Господа моліте.

Единство — залог победы. Только вместе украинцы способны выстоять перед любыми вызовами.

10. "Я всю мізерію оддав..."

Я всю мізерію оддав Моїй Україні-небозі.

Сегодня мы продолжаем путь, о котором писал Кобзарь. И как никогда важно помнить: Борітеся — поборете! І оживе добра слава, Слава України!

Портрет Тараса Шевченко. Фото: google.com

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