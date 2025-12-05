Яким знакам Зодіаку шалено пощастить у перші вихідні зими — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У перші вихідні зими, ми зустрічатимемо День Святого Миколая — світле свято, що приносить радість та світло. Разом із цим 6 та 7 грудня для трьох знаків Зодіаку відкривається потужне вікно удачі. За словами астрологів, ці дні подарують щасливчикам енергетичний підйом, який можна буквально відчути фізично: ясність думки, впевненість, легкість у рішеннях та внутрішнє відчуття правильного напрямку.

Новини.LIVE розповідає, кому цей вікенд обіцяє щасливі моменти та велику удачу.

Три знаки Зодіаку, яким шалено пощастить 6 та 7 грудня

Телець

Сприятливе розташування планет обіцяє Тельцям можливість відчути внутрішній підйом та прийняти важливі рішення, що давно назрівали. Ці вихідні — найкращий час для завершення фінансових питань, вигідних покупок та перемовин. Ваша енергія буде стабільна, а інтуїція працюватиме чітко, тому варто довіряти внутрішньому голосу.

Лев

Для Левів перші зимові вихідні стануть справжнім вибухом натхнення. А ще це сприятливий час для спілкування та зустрічей. 6 та 7 грудня вам відкриється шанс привернути увагу потрібних людей, отримати підтримку або нову пропозицію. Астрологи підкреслюють: ваша харизма буде максимально сильною, а будь-який діалог складеться на вашу користь. Погоджуйтесь на запрошення та демонструйте свої сильні сторони.

Козеріг

Для Козорогів ці вихідні стануть справжнім ковтком свіжого повітря. Ніби життя саме підштовхуватиме вас до приємних подій, несподіваних радощів і теплих зустрічей. Можливі добрі новини від родичів, приємні жести з боку коханої людини або подарунок, який підніме настрій і поверне віру в чудеса. Астрологи радять присвятити 6 та 7 грудня собі та людям, які вам близькі.

