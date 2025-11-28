Яким знакам Зодіаку чекати на велику удачу в останні вихідні осені 2025 — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Останні вихідні осені 2025 року обіцяють бути по-справжньому магічними для чотирьох знаків Зодіаку. Астрологічні події наприкінці листопада створюють потужний потік удачі, який буквально відкриє двері до нових можливостей. Прямий рух Сатурна та гармонійні аспекти Венери з Юпітером підсилюють енергію оновлення, дарують підтримку Всесвіту та здатні змінити життєвий сценарій за один вікенд. Саме тому 29 та 30 листопада можуть стати точкою великого прориву: у кар'єрі, фінансах, особистому житті.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку астрологи обіцяють особливу удачу та яскраві зміни в останні осінні вихідні.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким пощастить 29 та 30 листопада

Риби

Для Риб останні вихідні осені стануть моментом внутрішнього перелому та зовнішнього успіху. Сатурн у прямому русі у вашому знаку допомагає звільнитися від старих блоків, усвідомити свої справжні бажання та зробити сміливий крок уперед. Ви можете отримати нову можливість у роботі, підтримку від впливової людини або чіткий знак, що нарешті рухаєтеся правильним шляхом. Ці дні подарують вам ясність, рівновагу та відчуття, що світ грає на вашому боці.

Водолій

Водоліям кінець листопада готує приємні сюрпризи у сфері професійного зростання та фінансів. Ви можете отримати нову пропозицію, несподіваний бонус або шанс проявити себе там, де раніше не вистачало впевненості. Астрологічні події підсилюють вашу здатність приймати точні рішення та швидко реагувати на зміни. Удача буде поруч весь вікенд, тому варто діяти сміливо та приймати можливості, які з'являться буквально з нічого.

Лев

Для Левів це ідеальний час для завершення справ, які довго не зрушували з місця. Сатурн допомагає поставити крапку в складних ситуаціях та отримати заслужену стабільність. Ви можете побачити результат там, де вже перестали чекати прогресу. Останні вихідні осені принесуть гарні новини, підтримку оточення та внутрішнє відчуття сили. Астрологи наголошують, саме ці дні стануть фундаментом для успіхів, які розкриються вже у грудні.

Телець

Для Тельців цей період сяятиме енергією любові, фінансового підйому та гармонії. Аспект Венери з Юпітером підсилює вашу природну стабільність і відкриває можливості, які здавалися далекими. Вас можуть чекати приємні знайомства, подарунки, вигідні пропозиції або відчуття внутрішнього тепла, якого так бракувало восени. Якщо ви плануєте важливі рішення, саме ці вихідні підштовхнуть до правильного вибору.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Які дні грудня принесуть найбільшу удачу кожному знаку Зодіаку.

Яким знакам Зодіаку ця зима подарує зцілення розбитого серця.

Хто досягне великих цілей до кінця 2025 року.

Які несподіванки у кар'єрі принесе 2026 рік кожному знаку Зодіаку.

Кому зі знаків Зодіаку вдасться знайти істинне призначення у 2026 році.