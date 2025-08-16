Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Одному знаку Зодіаку шалено пощастить на вихідні, 16-17 серпня

Одному знаку Зодіаку шалено пощастить на вихідні, 16-17 серпня

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 07:32
Якому знаку Зодіаку пощастить на вихідні, 16-17 серпня 2025 — прогноз астрологів
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ці серпневі вихідні стануть по-справжньому особливими: зірки готують несподівані подарунки долі, а Всесвіт відкриває двері до нових можливостей. Але шанс, який може перевернути життя у кращий бік, випаде лише одному знаку Зодіаку — 16 та 17 серпня на щасливчика очікує справжній вибух удачі, приємних зустрічей і навіть фінансові бонуси.

Хто саме з представників зодіакального кола зможе зловити удачу за хвіст у суботу та неділю, 16-17 серпня, — читайте далі прогноз астрологів на Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кому зі знаків Зодіаку пощастить на вихідних

Цього разу в центрі уваги Всесвіту опинилися Терези. Для представників цього знаку Зодіаку вихідні принесуть легкість, натхнення та неймовірний приплив енергії. Якщо останнім часом ви відчували втому чи невпевненість, то саме зараз отримаєте заряд оптимізму й нові сили. У цей період зірки сприятимуть приємним поїздкам, романтичним зустрічам та навіть фінансовим відкриттям. 

 

Якому знаку Зодіаку пощастить на вихідні, 16-17 серпня 2025 — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Як прогнозують астрологи, у суботу все йтиме легко, без зайвих перешкод. Можлива приємна зустріч із другом, близькою людиною або нове знайомство, яке подарує яскраві емоції. Також це вдалий час для невеликих покупок, вирішення побутових питань чи планів, що довго відкладалися. А у неділю можливий несподіваний подарунок або вигідна пропозиція, яка стане кроком до майбутніх змін.

Астрологи радять Терезам не сидіти вдома — удача прийде там, де панує рух і живе спілкування. Друзі чи нові знайомі можуть стати вашими провідниками у світ приємних подій. Це гарний час для побачень, нових знайомств і навіть для того, щоб відкрити серце коханню.

Також пропонуємо вам дізнатися:

гороскоп вихідні прогнози Астрологія знаки Зодіаку удача
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації