Якому знаку Зодіаку пощастить на вихідні, 16-17 серпня 2025 — прогноз астрологів

Ці серпневі вихідні стануть по-справжньому особливими: зірки готують несподівані подарунки долі, а Всесвіт відкриває двері до нових можливостей. Але шанс, який може перевернути життя у кращий бік, випаде лише одному знаку Зодіаку — 16 та 17 серпня на щасливчика очікує справжній вибух удачі, приємних зустрічей і навіть фінансові бонуси.

Хто саме з представників зодіакального кола зможе зловити удачу за хвіст у суботу та неділю, 16-17 серпня, — читайте далі прогноз астрологів на Новини.LIVE.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить на вихідних

Цього разу в центрі уваги Всесвіту опинилися Терези. Для представників цього знаку Зодіаку вихідні принесуть легкість, натхнення та неймовірний приплив енергії. Якщо останнім часом ви відчували втому чи невпевненість, то саме зараз отримаєте заряд оптимізму й нові сили. У цей період зірки сприятимуть приємним поїздкам, романтичним зустрічам та навіть фінансовим відкриттям.

Як прогнозують астрологи, у суботу все йтиме легко, без зайвих перешкод. Можлива приємна зустріч із другом, близькою людиною або нове знайомство, яке подарує яскраві емоції. Також це вдалий час для невеликих покупок, вирішення побутових питань чи планів, що довго відкладалися. А у неділю можливий несподіваний подарунок або вигідна пропозиція, яка стане кроком до майбутніх змін.

Астрологи радять Терезам не сидіти вдома — удача прийде там, де панує рух і живе спілкування. Друзі чи нові знайомі можуть стати вашими провідниками у світ приємних подій. Це гарний час для побачень, нових знайомств і навіть для того, щоб відкрити серце коханню.

