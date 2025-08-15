Які знаки Зодіаку поринуть у романтику на вихідні 16-17 серпня 2025 року — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Цього вікенду, 16 та 17 серпня, астрологи обіцяють справжній сплеск почуттів і романтики одразу для чотирьох знаків Зодіаку. Для когось це буде довгоочікуване зізнання у коханні, для когось — зустрічі наповнені легкістю, теплом і несподіваними сюрпризами. А комусь вихідні принесуть нове знайомство, яке запалить іскру в душі.

Хто з представників зодіакального кола з головою зануряться у романтичну атмосферу цього вікенду, дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яких накриє хвиля романтики на вихідні, 16-17 серпня

Рак

Для Раків ці вихідні стануть нагадуванням, що кохання живе у дрібницях. Можливі теплі розмови з другою половинкою, які допоможуть вирішити старі непорозуміння та відкрити нову сторінку у стосунках. Самотні Раки можуть зустріти людину, яка відразу викличе внутрішнє відчуття близькості. Астрологи радять не соромитися проявляти емоції та робити перші кроки.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев

Левам зірки приготували яскраві та пристрасні моменти. Це можуть бути як романтичні побачення, так і флірт, який змусить серце битися швидше. Якщо ви вже у стосунках, очікуйте сплеск емоцій і, можливо, приємний сюрприз від другої половинки. Не забувайте відповідати взаємністю, адже ваша увага і щирість зараз важать набагато більше, ніж дорогі подарунки.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Терези

Для Терезів вихідні пройдуть під знаком гармонії і ніжності. Ви відчуєте особливий зв'язок з близькою людиною і зрозумієте, що деякі почуття стають лише міцнішими з часом. Самотні Терези можуть отримати несподіване запрошення, яке призведе до цікавого знайомства. Головне — дайте шанс новим емоціям і не аналізуйте надто багато, іноді серцю варто просто довіритися.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Риби

Риби цього вікенду купатимуться у хвилях романтики. Можливі приємні прогулянки, теплі слова та атмосфера, у якій легко забути про турботи. Якщо ви у стосунках, використайте цей час для поглиблення емоційного зв'язку. Для самотніх Риб зірки підготували несподівану зустріч, яка може стати початком чогось особливого. Будьте відкриті та уважні до знаків долі.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Також пропонуємо вам дізнатися: