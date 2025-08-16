Видео
Видео

Одному знаку Зодиака безумно повезет на выходные, 16-17 августа

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 07:32
Какому знаку Зодиака повезет на выходные, 16-17 августа 2025 — прогноз астрологов
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Эти августовские выходные станут по-настоящему особенными: звезды готовят неожиданные подарки судьбы, а Вселенная открывает двери к новым возможностям. Но шанс, который может перевернуть жизнь в лучшую сторону, выпадет лишь одному знаку Зодиака — 16 и 17 августа счастливчика ожидает настоящий взрыв удачи, приятных встреч и даже финансовые бонусы.

Кто именно из представителей зодиакального круга сможет поймать удачу за хвост в субботу и воскресенье, 16-17 августа, — читайте далее прогноз астрологов на Новини.LIVE.

Кому из знаков Зодиака повезет на выходных

На этот раз в центре внимания Вселенной оказались Весы. Для представителей этого знака Зодиака выходные принесут легкость, вдохновение и невероятный прилив энергии. Если в последнее время вы чувствовали усталость или неуверенность, то именно сейчас получите заряд оптимизма и новые силы. В этот период звезды будут способствовать приятным поездкам, романтическим встречам и даже финансовым открытиям.

 

Какому знаку Зодиака повезет на выходные, 16-17 августа 2025 — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Как прогнозируют астрологи, в субботу все будет идти легко, без лишних препятствий. Возможна приятная встреча с другом, близким человеком или новое знакомство, которое подарит яркие эмоции. Также это удачное время для небольших покупок, решения бытовых вопросов или планов, которые долго откладывались. А в воскресенье возможен неожиданный подарок или выгодное предложение, которое станет шагом к будущим изменениям.

Астрологи советуют Весам не сидеть дома — удача придет там, где царит движение и живое общение. Друзья или новые знакомые могут стать вашими проводниками в мир приятных событий. Это хорошее время для свиданий, новых знакомств и даже для того, чтобы открыть сердце любви.

гороскоп выходные прогнозы Астрология знаки Зодиака удача
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
