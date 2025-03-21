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Одному знаку Зодіаку казково пощастить у вихідні, 22-23 березня

21 березня 2025 07:23
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Якому знаку Зодіаку пощастить у вихідні, 22-23 березня 2025 року — прогноз астрологів
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Весна набирає обертів, і разом із нею зірки готують приємні сюрпризи знакам Зодіаку. Однак, за прогнозом астрологів, ці вихідні, 22-23 березня, принесуть неймовірну удачу лише одному представнику зодіакального кола. На нього чекають несподівані приємності, вдалі збіги обставин та справжня магія моменту. 

Кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить у ці вихідні, 22-23 березня, дізнавайтесь у нашому точному астрологічному прогнозі. 

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Терези

Саме Терезам ці субота та неділя принесуть справжній заряд позитиву. Зірки передбачають приємні зустрічі, нові знайомства та несподівані можливості.

У суботу ви можете зробити важливий крок у кар'єрі або фінансових справах — можливо, ви отримаєте вигідну пропозицію або знайдете додаткове джерело доходу.

Неділя ж ідеальна для відпочинку та відновлення сил. Астрологи радять: будьте відкриті до нових можливостей, адже доля готує для вас щось дійсно особливе.

 

Якому знаку Зодіаку пощастить у вихідні, 22-23 березня 2025 року — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Нагадаємо, раніше ми писали, якому знаку Зодіаку чекати на грошовий успіх у квітні 2025 року. 

Також ми розповідали, яким знакам Зодіаку ретроградний Меркурій може принести крах кар'єри.

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