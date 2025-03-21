Якому знаку Зодіаку пощастить у вихідні, 22-23 березня 2025 року — прогноз астрологів

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Весна набирає обертів, і разом із нею зірки готують приємні сюрпризи знакам Зодіаку. Однак, за прогнозом астрологів, ці вихідні, 22-23 березня, принесуть неймовірну удачу лише одному представнику зодіакального кола. На нього чекають несподівані приємності, вдалі збіги обставин та справжня магія моменту.

Кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить у ці вихідні, 22-23 березня, дізнавайтесь у нашому точному астрологічному прогнозі.

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Терези

Саме Терезам ці субота та неділя принесуть справжній заряд позитиву. Зірки передбачають приємні зустрічі, нові знайомства та несподівані можливості.

У суботу ви можете зробити важливий крок у кар'єрі або фінансових справах — можливо, ви отримаєте вигідну пропозицію або знайдете додаткове джерело доходу.

Неділя ж ідеальна для відпочинку та відновлення сил. Астрологи радять: будьте відкриті до нових можливостей, адже доля готує для вас щось дійсно особливе.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

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