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Одному знаку Зодиака сказочно повезет в выходные, 22-23 марта

21 марта 2025 07:23
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какому знаку Зодиака повезет в выходные, 22-23 марта 2025 — прогноз астрологов
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Весна набирает обороты, и вместе с ней звезды готовят приятные сюрпризы знакам Зодиака. Однако, по прогнозу астрологов, эти выходные, 22-23 марта, принесут невероятную удачу лишь одному представителю зодиакального круга. Его ждут неожиданные приятности, удачные стечения обстоятельств и настоящая магия момента.

Кому из знаков Зодиака невероятно повезет в эти выходные, 22-23 марта, узнавайте в нашем точном астрологическом прогнозе.

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Весы

Именно Весам эти суббота и воскресенье принесут настоящий заряд позитива. Звезды предсказывают приятные встречи, новые знакомства и неожиданные возможности.

В субботу вы можете сделать важный шаг в карьере или финансовых делах — возможно, вы получите выгодное предложение или найдете дополнительный источник дохода.

Воскресенье же идеально для отдыха и восстановления сил. Астрологи советуют: будьте открыты к новым возможностям, ведь судьба готовит для вас что-то действительно особенное.

 

Какому знаку Зодиака повезет в выходные, 22-23 марта 2025 — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Напомним, ранее мы писали, какому знаку Зодиака ждать денежного успеха в апреле 2025 года.

Также мы рассказывали, каким знакам Зодиака ретроградный Меркурий может принести крах карьеры.

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