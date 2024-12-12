П'ятниця, 13 грудня 2024 року — що не можна робити, щоб уникнути нещасть

Дівчина у містичному лісі. Фото: freepik.com

П'ятниця 13-те — незвичайний день, який здавна вважається містичним і навіть небезпечним. Люди в усьому світі пов'язують цю дату з магією, забобонами, невдачами та підвищеним ризиком. В Україні також цього дня багато хто намагається дотримуватися певних заборон та правил, щоб уникнути лиха та відлякати нечисту силу.

Що категорично не можна робити в п'ятницю, 13 грудня 2024 року, як краще провести цей день та у які прикмети вірили наші предки — дізнавайтесь далі у статті Новини.LIVE.

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Що не можна робити в п'ятницю, 13 грудня — головні заборони дня

За старовинними повір'ями та звичаями, які збереглися до наших днів, а також за порадами езотериків та астрологів, у п'ятницю, 13-го в жодному разі не можна:

Починати щось нове. Розпочинати нові справи чи масштабні проєкти в п'ятницю 13-го не рекомендується, оскільки це може накликати невдачі та зрив планів. Ухвалювати важливі рішення. Відкладіть підписання документів, укладення договорів чи серйозні рішення на інший день. Вважається, що такі дії в цей день можуть мати несприятливі наслідки. Позичати гроші або брати в борг. У цей день не варто давати чи брати гроші в борг, адже це може призвести до фінансових втрат і труднощів. Одружуватися. Весілля в п'ятницю 13-го вважається ризикованим кроком, адже це може призвести до невдалого подружнього життя. Подорожувати. Багато людей намагаються уникати подорожей у п'ятницю 13-го. Вважається, що поїздки будуть невдалими. Стригти нігті. Існує повір'я, що стрижка нігтів у цей день може скоротити тривалість життя. Саджати рослини. Рослини, посаджені у п'ятницю 13-го, можуть погано рости та хворіти. Озиратися назад. Такі дії вважаються поганим знаком, ніби до людини може причепитися нечиста сила. Виносити сміття з дому. Попіклуйтеся про чистоту оселі напередодні. Вважається, що разом зі сміттям ви можете винести свою удачу, добробут, та навіть притягнути негативну енергію. Конфліктувати або сваритися. Вважається, що конфлікти, розпочаті цього дня, можуть затягнутися або призвести до серйозних наслідків.

Спалена стара книга. Фото: freepik.com

Що можна робити в п'ятницю, 13 грудня — правила, щоб уникнути нещасть

Ці прості дії допоможуть вам провести п'ятницю, 13 грудня 2024 року у спокої та гармонії:

Встаньте перед дзеркалом, посміхніться собі та промовте, що сьогодні на вас чекає день успіху та удачі, повторюйте ці позитивні афірмації. Прогулянки, йога чи плавання сприятимуть гарному настрою та енергії. Замість нових починань завершіть ті проєкти, які вже давно чекають вашої уваги. Це дасть відчуття задоволення та впорядкованості. Використайте п'ятницю 13-го для перегляду улюблених фільмів, читання або медитації. Це допоможе відновити внутрішній баланс. Проведіть цей день за доглядом за собою. Масаж, спа-процедури чи ванна з піною — чудовий спосіб зняти напругу та покращити самопочуття. Спілкування з родиною чи друзями — чудова альтернатива будь-яким важливим справам у цей день. Настільні ігри чи просто душевні розмови допоможуть зробити день приємним.

Дівчина дивиться у дзеркало. Фото: shutterstock.com

Головні прикмети на п'ятницю, 13-го

Ці прикмети дійшли до нас крізь віки, відображаючи вірування та мудрість наших предків:

Усі думки та слова мають особливу силу в п'ятницю 13-го. Вони можуть швидко реалізуватися, тому варто мислити позитивно.

Ворожіння цього дня вважаються особливо точними завдяки підвищеній енергетиці.

Щоб захиститися від злих духів стукніть ручкою ножа тричі по твердій поверхні.

Не варто розповідати сни, побачені в ніч на п'ятницю 13-те.

Не можна проходити під драбинами, інакше чекають на вас роки нещасть. Якщо уникнути цього не вдається, схрестіть пальці, щоб нейтралізувати негатив.

Якщо чорний кіт перебіг вам дорогу, рекомендується плюнути через ліве плече та схрестити пальці.

Розбите дзеркало в п'ятницю 13-го символізує сім років невдач. Щоб уникнути проблем, слідкуйте за тим, щоб дзеркала залишалися цілими.

Важливо: незалежно від того, чи вірите ви у прикмети, цього дня варто бути уважнішими та дотримуватися простих порад. Обережність і позитивне мислення допоможуть провести будь-який день без зайвих хвилювань.

Раніше ми розповідали, які ритуали можна провести у п'ятницю, 13-те грудня, щоб очистити простір та залучити у життя удачу і захист вищих сил.

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