П'ятниця, 13 грудня 2024 року — що не можна робити, щоб уникнути нещасть

Небезпечна п'ятниця, 13 грудня — що категорично не можна робити
П'ятниця 13-те — незвичайний день, який здавна вважається містичним і навіть небезпечним. Люди в усьому світі пов'язують цю дату з магією, забобонами, невдачами та підвищеним ризиком. В Україні також цього дня багато хто намагається дотримуватися певних заборон та правил, щоб уникнути лиха та відлякати нечисту силу.
Що категорично не можна робити в п'ятницю, 13 грудня 2024 року, як краще провести цей день та у які прикмети вірили наші предки — дізнавайтесь далі у статті Новини.LIVE.
Що не можна робити в п'ятницю, 13 грудня — головні заборони дня
За старовинними повір'ями та звичаями, які збереглися до наших днів, а також за порадами езотериків та астрологів, у п'ятницю, 13-го в жодному разі не можна:
- Починати щось нове. Розпочинати нові справи чи масштабні проєкти в п'ятницю 13-го не рекомендується, оскільки це може накликати невдачі та зрив планів.
- Ухвалювати важливі рішення. Відкладіть підписання документів, укладення договорів чи серйозні рішення на інший день. Вважається, що такі дії в цей день можуть мати несприятливі наслідки.
- Позичати гроші або брати в борг. У цей день не варто давати чи брати гроші в борг, адже це може призвести до фінансових втрат і труднощів.
- Одружуватися. Весілля в п'ятницю 13-го вважається ризикованим кроком, адже це може призвести до невдалого подружнього життя.
- Подорожувати. Багато людей намагаються уникати подорожей у п'ятницю 13-го. Вважається, що поїздки будуть невдалими.
- Стригти нігті. Існує повір'я, що стрижка нігтів у цей день може скоротити тривалість життя.
- Саджати рослини. Рослини, посаджені у п'ятницю 13-го, можуть погано рости та хворіти.
- Озиратися назад. Такі дії вважаються поганим знаком, ніби до людини може причепитися нечиста сила.
- Виносити сміття з дому. Попіклуйтеся про чистоту оселі напередодні. Вважається, що разом зі сміттям ви можете винести свою удачу, добробут, та навіть притягнути негативну енергію.
- Конфліктувати або сваритися. Вважається, що конфлікти, розпочаті цього дня, можуть затягнутися або призвести до серйозних наслідків.
Що можна робити в п'ятницю, 13 грудня — правила, щоб уникнути нещасть
Ці прості дії допоможуть вам провести п'ятницю, 13 грудня 2024 року у спокої та гармонії:
- Встаньте перед дзеркалом, посміхніться собі та промовте, що сьогодні на вас чекає день успіху та удачі, повторюйте ці позитивні афірмації.
- Прогулянки, йога чи плавання сприятимуть гарному настрою та енергії.
- Замість нових починань завершіть ті проєкти, які вже давно чекають вашої уваги. Це дасть відчуття задоволення та впорядкованості.
- Використайте п'ятницю 13-го для перегляду улюблених фільмів, читання або медитації. Це допоможе відновити внутрішній баланс.
- Проведіть цей день за доглядом за собою. Масаж, спа-процедури чи ванна з піною — чудовий спосіб зняти напругу та покращити самопочуття.
- Спілкування з родиною чи друзями — чудова альтернатива будь-яким важливим справам у цей день. Настільні ігри чи просто душевні розмови допоможуть зробити день приємним.
Головні прикмети на п'ятницю, 13-го
Ці прикмети дійшли до нас крізь віки, відображаючи вірування та мудрість наших предків:
- Усі думки та слова мають особливу силу в п'ятницю 13-го. Вони можуть швидко реалізуватися, тому варто мислити позитивно.
- Ворожіння цього дня вважаються особливо точними завдяки підвищеній енергетиці.
- Щоб захиститися від злих духів стукніть ручкою ножа тричі по твердій поверхні.
- Не варто розповідати сни, побачені в ніч на п'ятницю 13-те.
- Не можна проходити під драбинами, інакше чекають на вас роки нещасть. Якщо уникнути цього не вдається, схрестіть пальці, щоб нейтралізувати негатив.
- Якщо чорний кіт перебіг вам дорогу, рекомендується плюнути через ліве плече та схрестити пальці.
- Розбите дзеркало в п'ятницю 13-го символізує сім років невдач. Щоб уникнути проблем, слідкуйте за тим, щоб дзеркала залишалися цілими.
Важливо: незалежно від того, чи вірите ви у прикмети, цього дня варто бути уважнішими та дотримуватися простих порад. Обережність і позитивне мислення допоможуть провести будь-який день без зайвих хвилювань.
Раніше ми розповідали, які ритуали можна провести у п'ятницю, 13-те грудня, щоб очистити простір та залучити у життя удачу і захист вищих сил.
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