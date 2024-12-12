Пятница, 13 декабря 2024 года — что нельзя делать, чтобы избежать несчастий

Девушка в мистическом лесу. Фото: freepik.com

Пятница 13-е — необычный день, который издавна считается мистическим и даже опасным. Люди по всему миру связывают эту дату с магией, суевериями, неудачами и повышенным риском. В Украине также в этот день многие пытаются соблюдать определенные запреты и правила, чтобы избежать бед и отпугнуть нечистую силу.

Что категорически нельзя делать в пятницу, 13 декабря 2024 года, как лучше провести этот день и в какие приметы верили наши предки — узнайте далее в статье Новини.LIVE.

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Что нельзя делать в пятницу, 13 декабря — главные запреты дня

По старинным поверьям и обычаям, которые сохранились до наших дней, а также по советам эзотериков и астрологов, в пятницу, 13-го ни в коем случае нельзя:

Начинать что-то новое. Начинать новые дела или масштабные проекты в пятницу 13 не рекомендуется, поскольку это может навлечь неудачи и срыв планов. Принимать важные решения. Отложите подписание документов, заключение договоров или серьезные решения на другой день. Считается, что подобные действия в этот день могут иметь неблагоприятные последствия. Одалживать деньги или брать взаймы. В этот день не стоит давать или брать деньги в долг, ведь это может привести к финансовым потерям и затруднениям. Жениться. Свадьба в пятницу 13-го считается рискованным шагом, ведь это может привести к неудачной супружеской жизни. Путешествовать. Многие пытаются избегать путешествий в пятницу 13-го. Считается, что поездки будут неудачными. Стричь ногти. Существует поверье, что в этот день стрижка ногтей может сократить продолжительность жизни. Сажать растения. Растения, посаженные в пятницу 13-го, могут плохо расти и болеть. Оглядываться назад. Такие действия считаются плохим знаком, будто к человеку может прицепиться нечистая сила. Выносить мусор из дома. Позаботьтесь о чистоте дома накануне. Считается, что вместе с мусором вы можете вынести свою удачу, благополучие и даже привлечь негативную энергию. Конфликтовать или ссориться. Считается, что начавшиеся в этот день конфликты могут затянуться или привести к серьезным последствиям.

Сожженая старая книга. Фото: freepik.com

Что можно делать в пятницу, 13 декабря — правила, чтобы избежать несчастий

Эти простые действия помогут вам провести пятницу, 13 декабря 2024 года в покое и гармонии:

Встаньте перед зеркалом, улыбнитесь себе и произнесите, что сегодня вас ждет день успеха и удачи, повторяйте эти положительные афирмации. Прогулки, йога или плавание будут способствовать хорошему настроению и энергии. Вместо новых начинаний завершите те проекты, которые уже давно ждут вашего внимания. Это даст ощущение удовлетворенности и упорядоченности. Используйте пятницу 13-го для просмотра любимых фильмов, чтения или медитации. Это поможет восстановить внутренний баланс. Проведите этот день по уходу за собой. Массаж, спа-процедуры или ванна с пеной — отличный способ снять напряжение и улучшить самочувствие. Общение с семьей или друзьями — отличная альтернатива любым важным делам в этот день. Настольные игры или просто душевные разговоры помогут сделать день приятным.

Девушка смотрит в зеркало. Фото: shutterstock.com

Главные приметы на пятницу, 13-е

Эти приметы дошли до нас сквозь века, отражая верование и мудрость наших предков:

Все мысли и слова обладают особой силой в пятницу 13-го. Они могут быстро реализоваться, поэтому следует мыслить положительно.

Гадания в этот день считаются особенно точными благодаря повышенной энергетике.

Чтобы защититься от злых духов, стукните ручкой ножа трижды по твердой поверхности.

Не стоит рассказывать сны, увиденные в ночь на пятницу 13-е.

Нельзя проходить под стремянками, иначе ждут вас годы несчастий. Если избежать этого не удается, скрестите пальцы, чтобы нейтрализовать негатив.

Если черный кот перебежал вам дорогу, рекомендуется плюнуть через левое плечо и скрестить пальцы.

Разбитое зеркало в пятницу 13 символизирует семь лет неудач. Чтобы избежать проблем, следите за тем, чтобы зеркала оставались целыми.

Важно: независимо от того, верите ли вы в приметы, в этот день следует быть внимательнее и следовать простым советам. Осторожность и положительное мышление помогут провести любой день без лишних волнений.

Ранее мы рассказывали, какие ритуалы можно провести в пятницу, 13 декабря, чтобы очистить пространство и привлечь в жизнь удачу и защиту высших сил.

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