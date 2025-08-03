День сестер 3 серпня 2025 — найкращі привітання у листівках, прозі та віршах

Усміхнені дівчата позують на камеру. Фото: freepik.com

Сьогодні, 3 серпня 2025 року — особливий день, коли варто зупинитися на мить і привітати найріднішу людину, свою сестру. День сестер — неофіційне, але дуже зворушливе свято, яке нагадує нам про важливість родинного зв'язку, підтримки та щирої любові. У цей день хочеться сказати найтепліші слова, подякувати за дитячі спогади, за дружбу, за те, що вона завжди поруч.

Спеціально до свята Новини.LIVE підготував добірку найтепліших та найщиріших привітань для сестричок у прозі, віршах та листівках.

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Сестричко вітаю з нашим особливим святом — Днем сестер! Дякую, що завжди була поруч — у радості й у сльозах, у наших спільних мріях і пустощах. Ти — не просто сестра, ти — частинка мого серця. Люблю тебе!

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Моя найрідніша, з Днем сестер! Ти — мій ангел-охоронець, моя підтримка, моя надія. У цьому світі є ти — і це найбільша цінність. Хай твої дні будуть наповнені сонцем, добром і здійсненням бажань. Дякую за те, що ти є!

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Зі святом тебе, моя сестро! Хай кожен день буде новим приводом усміхнутися, новим шансом бути щасливою. Нехай любов, гармонія та успіх завжди йдуть поруч із тобою. Дякую, що розумієш мене без слів і завжди знаходиш потрібне слово в потрібний момент.

***

Моя рідна, з Днем сестри! Ти — як домашнє вогнище, до якого завжди хочеться повернутися. Дякую тобі за спогади, за тепло, за розуміння. Нехай життя дарує тобі тисячі моментів радості й натхнення, а я завжди буду поруч.

***

З Днем сестер, люба! Бажаю тобі здійснення всіх бажань, яскравих подій і душевного спокою. Нехай усі дороги ведуть тебе до щастя.

День сестер 3 серпня 2025 — найкращі вірші українською мовою

Дорога сестричко, зі святом!

Зичу щастя я багато,

Доля хай тобі всміхнеться,

В справах все завжди вдається.

Будь кохана та щаслива,

Як конвалія, вродлива,

Хай збуваються бажання,

Мрії всі та сподівання!

***

В цей День сестер тобі бажаю

Побільше радісних подій,

Хай зіронька твоя яскраво сяє,

Дарує здійснення всіх мрій!

***

Сестричко люба, найрідніша,

Мені найближча ти в житті!

Давай згадаєм наймиліші

Ті дні дитинства золоті!

Були і радощі, і сльози,

І конкуренція, і сміх…

Та знай: ніякі бурі й грози

Не змінять почуттів моїх!

Тебе вітаю я зі святом,

І кажу впевнено ще раз:

Людей навколо є багато,

Та з них немає ближчих нас!

Вікторія Чорній

***

З Днем сестер, моя мила сестричко!

Життя хай плине, як весела річка,

Хай роки-хвильки весело співають,

А очі твої радістю хай сяють.

Хай буде ладно дома й на роботі,

І лиш приємні будуть хай турботи.

Будь, сестронько, щаслива і кохана,

Бо ти найкраща в світі й незрівнянна.

***

Сестричко мила, в цей святковий час

Бажаю сонця, щастя і прикрас.

Нехай здійсняться всі твої бажання,

І буде світлим кожне сподівання.

***

Усі найкращі привітання,

Всі квіти, подарунки всі

Та найщиріші побажання

Моїй сеструнечці — красі,

Будь, моя люба, наче пташка,

На крилах радості літай,

Як промінь сонця, розквітай,

Нехай до тебе щастя лине,

Підносить доля кожен день,

Здоров'я, успіх та кохання,

І сміху кілька добрих жмень!

Яскраві та красиві листівки до Дня сестри 2025

Листівка з Днем сестер 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівка з Днем сестер 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівка з Днем сестер 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем сестер

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